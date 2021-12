Terni: passerella di via del Cassero, assegnati i lavori per mettere in sicurezza le sponde del Nera

Giorgio Palenga 28 dicembre 2021 a

E’ la via d’accesso più rapida e sicura, per biciclette e pedoni, per collegare una popolosa zona di Terni – quella di via XX Settembre, via Mentana e zone limitrofe – e il centro, oltre a far parte di quella rete di piste ciclabili che si sta completando e che dovrebbe collegare, in futuro, Terni addirittura con Narni. La passerella di via del Cassero ha un’importanza strategica nella viabilità ciclo-pedonale, anche se lamenta una problematica annosa che è stata analizzata dai tecnici regionali e dagli uffici comunali, ispirando una delibera di giunta lo scorso settembre, che ora è finalmente sulla via della soluzione: gli argini del fiume Nera proprio sotto alla passerella da consolidare.

E’ infatti di questi giorni l’assegnazione dei lavori di messa in sicurezza a una delle ditte che ha partecipato al relativo bando, la Geopan srl, che ha offerto un ribasso percentuale del 21,870% rispetto alla spesa complessiva di 665 mila euro.

Nel dettaglio, in corrispondenza della passerella, lungo gli argini del Nera, sono installate paratie mobili da azionare manualmente in occasione di eventi di piena del fiume particolarmente intensi. Una soluzione tecnica, questa, assunta quando venne ricostruita la passerella, che è stata analizzata dal servizio Risorse idriche e rischio idraulico della Regione Umbria i cui tecnici, in varie occasioni, hanno manifestato perplessità circa l’affidabilità di tale sistema di protezione. Le paratie, infatti, entrano in azione solo dietro intervento umano, con tutti i limiti del caso, quindi, qualora l’evento di piena dovesse arrivare d’improvviso.

Lo scorso settembre 2021, così, la giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo denominato “Messa in sicurezza idraulica della passerella di via del Cassero”, illustrato a sindaco e assessori dalla titolare dei lavori pubblici, nonché vice sindaco, Benedetta Salvati, con successiva emissione di un avviso pubblico da 665 mila euro. I lavori, va detto, saranno interamente finanziati dal ministero dell’Interno.

Per arrivare finalmente alla consegna del cantiere e all’inizio dei lavori, la palla è passata alla prima commissione consiliare di Palazzo Spada per l’approvazione – si legge nell’atto – e “dell’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio comunale di una rata di terreno, necessaria al completamento del percorso lungo argine già esistente e del relativo schema di accordo, regolante i rapporti con l’originario proprietario”.

