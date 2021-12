Perugia, l'ex parroco si è sposato. Riccardo Ceccobelli e Laura Bagli hanno coronato il sogno d'amore

Tommaso Marconi 27 dicembre 2021 a

a

a

Sposi bagnati, sposi fortunati. Un modo di dire perfetto per la giornata vissuta ieri, 26 dicembre, da Riccardo Ceccobelli, ex parroco di Massa Martana (provincia di Perugia) e Laura Bagli, catechista presso la parrocchia di San Felice. I due si sono sposati nella chiesa del convento di San Pietro Sopra le Acque, in una giornata di Santo Stefano che i cittadini di Massa Martana non dimenticheranno facilmente. Tutto è iniziato lo scorso 11 aprile, quando la domenica immediatamente successiva alla Pasqua, l’allora don Riccardo, 42 anni, rese nota la sua decisione di sciogliere i voti sacerdotali: “lascio la tonaca, il mio cuore è innamorato” disse il sacerdote.

Prete si innamora e lascia la tonaca. Ora si sposa. La storia di Riccardo e Laura

Il 7 dicembre l’annuncio delle nozze, con la pubblicazione dell’atto di matrimonio affisso all’Albo del Comune di Massa Martana. A otto mesi dalla sua rinuncia al sacerdozio, Riccardo è riuscito a coronare il sogno d’amore, portando all’altare Laura. Una cerimonia caratterizzata da massima riservatezza, aperta solo agli amici e ai parenti più stretti e scandita da sobri rituali. Molti i commenti e le reazioni che si sono susseguiti dall’inizio della vicenda. Alcuni ritengono che la decisione di Riccardo e Laura sia stata troppo affrettata, altri non hanno condiviso il modo in cui è stata affrontata la scelta.

x 1 / 9

Una cosa però è certa: tutti, o quasi, hanno apprezzato la coerenza, la trasparenza e la sincerità di Riccardo che, invece di nascondere o sublimare un sentimento, l’ha espresso nella sua totalità, agendo di conseguenza di fronte alla presa di consapevolezza dei propri desideri. Raccontando l’epilogo, dunque, di questa storia, finita in abito bianco, non resta che augurare il meglio a Riccardo e a sua moglie che, dopo un percorso, sicuramente non dei più facili e sofferto, hanno fatto la loro scelta di vita. Decine e decine di felicitazioni che sono state espresse sui social da amici e conoscenti.

I due preti lasciano per amore di una volontaria e un'infermiera. Domani il nuovo parroco

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.