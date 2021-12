Perugia, i residenti di Fontivegge segnalano strani movimenti nella zona dell'Hotel Astor

27 dicembre 2021 a

Strani movimenti nei pressi dell’hotel Astor, a Perugia, sono stati segnalati alle forze dell’ordine dai residenti della zona. Uno di loro in particolare, Lorenzo Brunetti, intorno alle 4 della notte di Natale, durante l’apertura della stazione ferroviaria di Fontivegge, ha visto due persone scavalcare il terrazzo sopra la farmacia per introdursi all’interno dell’albergo.“Queste persone - racconta Brunetti che ha scattato anche alcune foto che avvalorano le sue parole - accavallando l’uno sopra l’altro i bidoni della spazzatura che si trovano lungo il muro perimetrale dello stabile, sono arrivati facilmente al terrazzo della struttura per poi usare una finestra per infilarsi dentro lo stabile, alzando prima e poi abbassando le tapparelle della camera, con tanto di luci accese all’interno”. Brunetti ha raccolto anche la testimonianza sul posto di un extracomunitario che frequenta la zona.

“Mi ha raccontato che l’albergo è occupato da circa un mese da almeno quattro nordafricani, di cui un egiziano e tre marocchini - spiega Brunetti - La testimonianza è ovviamente tutta da verificare. Di certo c’è che le tapparelle che quella notte erano semichiuse, il giorno successivo le ho viste completamente tirate giù”. Una circostanza piuttosto strana. I residenti di Fontivegge spiegano che l’hotel è chiuso da ormai qualche mese, tranne una piccola pausa estiva. Chiamando ai numeri telefonici diretti che compaiono nel sito dell’albergo non risponde nessuno. Al numero fisso una voce registrata dice che l’utente è temporaneamente non disponibile, al mobile che il telefono è spento o non raggiungibile. Una segnalazione dell’acceduto è stata fatta alle forze dell’ordine. “Se tutto corrisponde a verità, attendiamo rapidamente lo sgombero e la messa in sicurezza dello stabile data la promiscuità con la parte di civile abitazione”, sollecita uno dei portavoce del comitato Progetto Fontivegge.

“Quello che mi preme evidenziare - aggiunge Brunetti - è che in questo ultimissimo periodo la zona è relativamente tranquilla. Al di là dell’episodio delle bottigliate tra stranieri che si è verificato una decina di giorni fa, la situazione appariva notevolmente migliorata”. Questo anche grazie ai controlli intensificati da parte delle forze dell’ordine che stanno facendo l’impossibile per assicurare una presenza quasi continua e fare così da deterrente ad eventuali comportamenti scorretti. Il sindaco Andrea Romizi, inoltre, ha emesso un’ordinanza per Fontivegge che stabilisce il divieto di vendere per asporto bevande alcoliche dalle 18 alle 6 del giorno successivo, per tutto il periodo festivo e fino al 9 gennaio. Per lo stesso periodo, l’ordinanza vieta di consumare bevande alcoliche su aree pubbliche e di detenere, nelle medesime, per il consumo immediato, bevande in contenitori di vetro e lattine, per l’intera giornata.

