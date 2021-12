Orvieto, turismo: ottomila card per visitare musei e monumenti vendute in cinque mesi

Davide Pompei 26 dicembre 2021 a

a

a

Quattro nuove card tematiche, un'app e un accordo di co-marketing con Trenitalia per promuovere la città di Orvieto, in provincia di Terni. Così Orvieto Carta Unica, la card che consente l'accesso a monumenti e musei della città, continua a crescere.

Numeri e progetti per il futuro sono stati illustrati dal presidente dell'omonima associazione, Gianluca Polegri, dal sindaco, Roberta Tardani, e dalla direttrice di Trenitalia Umbria, Amelia Italiano. Da luglio a dicembre 2021, ovvero da quando sono state riaperte le vendite di Carta Unica e attivato il nuovo servizio di ticketing online, sono state vendute circa 8 mila carte, di cui 700 online, un numero superiore alle 6.500 registrate nel 2020 e tornato ai livelli dello stesso periodo del 2019 che si chiuse complessivamente con circa 14 mila tessere vendute in un anno.

Turisti pazzi per l'Umbria: "Qui è tutto meraviglioso". E' pienone ovunque

Dal primo marzo saranno realizzate quattro carte tematiche al prezzo intero di 14 euro e ridotto di 10 euro.

Si tratta di “Etruschi”, che comprende l’accesso al Museo Faina, alla necropoli del Crocifisso del Tufo, al Museo archeologico nazionale e ad Orvieto Underground. “Medioevo” con Duomo, Museo Modo, pozzo di San Patrizio e torre del Moro. “Musei” con Modo, Museo Faina, Archeologico e Duomo. E “Sotterranei” con Orvieto Underground, pozzo di San Patrizio, pozzo della Cava e necropoli.

Sempre dal primo marzo sarà adeguato anche il prezzo della Carta Unica, fermo ormai da quando venne introdotto l’euro, che passerà da 20 a 25 euro per il biglietto intero e da 17 a 20 euro per il biglietto ridotto. E se nel 2021 sono state attivate convenzioni con BusItalia, Guardia di Finanza e Opera Romana Pellegrinaggi, dal 23 dicembre 2021 è attivo anche l'accordo con Trenitalia che prevede l’acquisto a prezzo ridotto della Carta Unica (17 euro invece di 20, oppure offerta prendi 4 e paghi 3) a chi utilizzerà i treni regionali per arrivare a Orvieto.

Presenze record al pozzo di San Patrizio: più di 900 visitatori al giorno, meglio di prima del Covid

La città sarà promossa sul sito web di Trenitalia, nelle biglietterie self service e a bordo dei treni del circuito regionale e delle regioni limitrofe. “Grazie al nuovo consiglio - ha detto il sindaco - continua il percorso di valorizzazione e crescita di Carta Unica che come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto e accompagnato anche investendo direttamente nella digitalizzazione di quello che è a tutti gli effetti il principale prodotto turistico della città. Dopo il nuovo sito e la vendita online, il terzo obiettivo era ed è quello di ampliare e rendere ancora più efficace la rete di vendita”.

Primo weekend di riaperture di monumenti e musei: 612 ingressi al Pozzo di San Patrizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.