Bassetti di nuovo positivo al Covid: nel novembre 2020 era stato anche in terapia intensiva

26 dicembre 2021 a

Ancora problemi con il Covid per Gualtiero Bassetti. Il presidente della Cei, cardinale arcivescovo di Perugia-Città della Pieve "dopo l’insorgenza di alcuni sintomi influenzali si è sottoposto, sabato 25 dicembre, al tampone molecolare risultando positivo al Covid 19. Si è subito isolato nel suo appartamento in arcivescovado ed attualmente è asintomatico, venendo monitorato costantemente. Poco più di un anno fa aveva contratto questo virus, guarendo dopo alcune settimane di ricovero ospedaliero", fino alla terapia intensiva.

A comunicarlo è il vescovo ausiliare monsignor Marco Salvi, annunciando che "tutti gli impegni pastorali del cardinale, nel periodo natalizio, sono stati annullati". "In questo momento rinnovo l’invito, che faccio a me stesso, a non cedere allo sconforto - ha affermato lo stesso Bassetti -. Al Signore che viene affido tutti gli ammalati e quanti sono segnati dalla sofferenza. Che il Bambino Gesù doni pace! La nascita di un bambino è il segno della vita che continua, della speranza che rinasce".

In questo momento Bassetti è isolato nel proprio appartamento nell’Arcivescovado di Perugia-Città della Pieve. "In questa giornata di festa - ha dichiarato ancora Bassetti a Natale - dobbiamo ricordare che la nascita di Gesù è la celebrazione di un dono che viene dato in qualsiasi condizione ci possiamo trovare, anche nella malattia e nella sofferenza. Accompagniamoci nella preghiera vicendevole".

