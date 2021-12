Flaminia, torna il doppio senso sulla Somma

Chiara Fabrizi 24 dicembre 2021 a

Dopo due giorni di chiusura totale è stata ripristinata la viabilità sulla Flaminia all’altezza del valico della Somma, dove dal 30 novembre si circolava a senso unico alternato regolato da semaforo a causa dei danni provocati dall’incidente autonomo di un’autocisterna finita fuori strada e, soprattutto, dal conseguente incendio del carico trasportato, ossia 40 mila litri di carburante di cui circa 30 mila secondo i pompieri sono andati in fiamme. A distanza di tre settimane, segnate da disagi per gli automobilisti, che hanno fatto i conti anche con lunghe code nelle ore di traffico più intenso, Anas ha completato gli interventi sul tratto, eseguiti tra martedì e mercoledì scorso, consentendo da giovedì 23 dicembre la riapertura.

In particolare, l’incidente e l’incendio che ne è scaturito, costato anche ustioni all’autotrasportatore che era al volante dell’autocisterna, hanno imposto il rifacimento del manto stradale nei punti in cui le fiamme avevano danneggiato profondamente l’asfalto. Installato nuovamente anche il guardrail sfondato dalla motrice del camion finita nella scarpata sottostante la carreggiata. Danneggiato anche il muretto di contenimento collocato oltre le barriere di protezione e su cui, invece, Anas sta tuttora valutando gli eventuali interventi di ripristino. Per portare a termine il mini cantiere, comunque, Anas ha dovuto procedere a una chiusura totale della Flaminia nel tratto del valico della Somma, martedì e mercoledì, deviando il traffico leggero sulla viabilità secondaria di Strettura (Spoleto) e quello pesante sulla statale Valnerina fino a Terni Est in direzione Sud e fino a Spoleto in direzione Nord. Nuovi cantieri sono attesi nel tratto di Flaminia che segna il confine tra le due province umbre.

Sì, perché nel corso del 2022 qui saranno, questo è certo, realizzati interventi per il consolidamento dei viadotti, ma dovrebbero anche partire i primi cantieri per la messa in sicurezza del tracciato, che porteranno al miglioramento degli incroci a raso, alla realizzazione della terza corsia di arrampicamento e all'innalzamento degli standard di sicurezza dei 20 chilometri di statale.

