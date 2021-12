Covid in Umbria, è record di nuovi positivi: 933 in un giorno. Crescono di sei anche i ricoveri

23 dicembre 2021 a

Salgono a 933 i nuovi positivi in Umbria in un solo giorno. Record dall'inizio della pandemia. La variante Omicron, ormai predominante secondo le previsioni del Nucleo epidemiologico, fa impennare ancora di più il contagio nel cuore verde. Aumentano di sei in 24 ore anche i ricoveri, che si attestano a 73. Gli attualmente positivi superano quota cinque mila, per la precisione 5.374, con un più 803 in un giorno. I guariti sono 130. Incremento anche per i tamponi molecolari e i test antigenici, che passano dai 16.968 registrati il 22 (sul giorno precedente) ai 20.217 riportati ieri.

Il nuovo picco arriva dopo una settimana in cui la curva in Umbria è cresciuta più rispetto alla media nazionale. Anche qui da record. Lo dice Gimbe. "Nella settimana 15-21 dicembre 2021 in tutte le Regioni, eccetto la Provincia Autonoma di Bolzano, si rileva un incremento percentuale dei nuovi casi. La media è del 42% di incremento e si va da un minimo del 12,4% del Friuli-Venezia Giulia al massimo 86,3% dell’Umbria", fa sapere l'istituto di ricerca.

Buone notizie arrivano dall'occupazione dei posti letto. Per quanto riguarda la terapia intensiva oggi l'Umbria (dati Agenas aggiornati al 22 dicembre) è al 9% di occupazione rispetto a una soglia critica del 10%. Anche per i ricoveri ordinari è al 9% (anche se col dato odierno crescerà) ed è ampiamente sotto il tetto del 15%.

Il balzo di questi giorni è dovuto anche alla predominanza della variante Omicron: è stata sequenziata in 20 campioni su 66 inviati allo zooprofilattico di Teramo, ma si tratta il 100% di quelli sospetti inseriti (ossia con la discordanza del gene s drop out) proprio per individuare la nuova versione del virus. Secondo gli esperti del Nucleo epidemiologico la Omicron - definita come la più contagiosa tra le mutazioni Covid - è già presente nel cuore verde con quote tra il 50 e l'80% e sta soppiantando del tutto la delta.

