Terni, Capodanno Rai all'Ast con un cast stellare e l'incognità della presenza del pubblico

Massimo Ranieri, Loredana Bertè, Achille Lauro, Orietta Berti, Raf, Cristiano Malgioglio, Gigi D’Alessio, Clementino, Umberto Tozzi, Rkomi, Nek, Donatella Rettore, Fausto Leali, i Gemelli di Guidonia, Alba Parietti, Edoardo Vianello, Corona, i Los Locos e, per i più piccoli, i protagonisti della fortunata serie animata televisiva di Rai YoYo Pinocchio & Friends e tanti altri.

Questo il cast ‘stellare’ ufficializzato dalla Rai per lo show di Capodanno ‘L’Anno che verrà condotto in diretta da Amadeus dal palco dell'Ast di Terni, in viale Brin. Sono però attesi altri nomi al momento non diramati.

Ci saranno anche le incursioni di John Vignola e Marcella Sullo dal backstage con interviste nella diretta di Radio 1. Emanuela Aureli, ternana doc, guiderà invece i telespettatori alla scoperta delle località più suggestive dell’Umbria.

Iniziate le riprese degli spot per il Capodanno Rai dall'Ast, Emanuela Aureli promuoverà la serata

Tutti gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato e che, grazie alla regia di Stefano Mignucci e di un vivace corpo di ballo, renderanno ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. Intanto partiranno i primi sound check nell’area dove è in corso il montaggio del palco mentre dalla prossima settimana arriveranno orchestra e artisti per le prove nella palestra del Clt.

Le prove del Capodanno di Raiuno al Circolo lavoratori Ast. Attesi Baglioni e Fiorello

L’evento sarà presentato giovedì 30 dicembre in biblioteca comunale alla presenza di Amadeus, del direttore di Rai 1, Stefano Coletta, della presidente della Regione, Donatella Tesei, dell’assessore regionale al Turismo e Cultura, Paola Agabiti, del sindaco di Terni, Leonardo Latini, del presidente della Fondazione Carit, Luigi Carlini, del direttore accordi bandi e partnership Rai.Com, Pietro Grignani e del responsabile delle relazioni esterne di Ast, Tullio Camiglieri.

La trasmissione andrà in onda dalle ore 21 circa (Rai 1, in HD sul canale 501, su Rai Radio 1 e in simulcast su RaiPlay) dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Resta l’incognita sui biglietti, occorrerà infatti attendere le prossime ore per conoscere le direttive del Governo. Si teme che, visto l’incremento dei contagi per via del virus, possa essere negato l’accesso al pubblico.

Tra le altre ipotesi, quella di permettere l’ingresso solo a chi è munito di super green pass più un tampone con esito negativo. I vip inizieranno ad arrivare in città a metà della prossima settimana, mille le camere riservate nei vari alberghi ternani, tra cast, ospiti e addetti ai lavori.

Novecento posti a disposizione da prenotare per assistere dal vivo al Capodanno Rai all'Ast

