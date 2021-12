Perugia, ancora caos per i tamponi. Accordo con Ateneo sugli specializzandi per il tracciamento

Francesca Marruco 23 dicembre 2021 a

Almeno ieri la città non è stata paralizzata per ore a causa del traffico generato da chi doveva andare a fare un tampone. Sì perché con lo spostamento dal parcheggio di Umbra Acque a piazzale Umbria Jazz il serpentone di automobili che fino a martedì si snodava per via Cortonese, nella zona di Fontivegge e non solo, con la nuova soluzione è almeno contenuto quasi per intero all’interno del piazzale in cui da ieri si fanno i molecolari. La decisione era stata adottata martedì da Comune e Usl dopo giorni di disagi insostenibili. Sia per le attese infinite di chi doveva fare un tampone che per chi semplicemente si trovava a passare in zona ed è rimasto imbottigliati per ore.

Ma la questione attese è ancora ben lontana dall’essere risolta. Un unico punto di prelievi con un volume di 1.000 tamponi da effettuare al giorno (sono questi i dati delle ultime ore) fa sì che le attese siano lunghissime. E insostenibili. Ieri in fila c’erano donne incinte che sono rimaste in macchina per ore, così come anziani e bambini. Ieri poi ci si è messo anche un guasto alla rete informatica che ha mandato in tilt pure i computer nelle prime ore della mattinata. E la situazione non sembra destinata a migliorare nel breve periodo. Il commissario all’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, ieri ha annunciato l’intenzione di aprire un altro drive-through e per questo ha avviato delle interlocuzioni. Ma la tempistica è ignota e intanto si sommano persone da testare per confermare positività, o anche per “liberare” da quarantene preventive come accade ad esempio per gli studenti. Dopo la direttiva dello stesso D’Angelo di martedì è stata di fatto abolita la sorveglianza attiva, ma questo, unito al sovraccarico di test da effettuare fa sì che salti il tampone al tempo zero. Ci sono decine di classi che passeranno il Natale in attesa di un tampone programmato solo dal 27 dicembre. Prima a Perugia infatti non ci sono posti disponibili senza risorse umane aggiuntive.

E il problema delle risorse umane è il nodo fondamentale per l’imbuto tamponi, ma pure per il tracciamento, fermo restando che forse anche con 1.000 tracciatori ormai con i ritmi con cui Omicron sta spingendo il contagio sarebbe impossibile trovare i contatti in tempo utile. Ad ogni modo, il distretto perugino ieri aveva circa 1.000 casi da recuperare per il tracciamento. E si moltiplicano con la stessa velocità con cui Omicron infetta. C’è un grande cluster legato a una discoteca nel perugino, sono almeno una cinquantina di casi. Ce n’è un altro legato a un’altra serata in un locale di Perugia da cui continuano a spuntare positivi. C’è un cluster “universitario” e almeno uno legato a un matrimonio che si è tenuto nei giorni scorsi. Una fila lunghissima di persone che andrebbero contattate prima che a loro volta infettino altri. Una fila che, come quella di chi ha necessità di fare i tamponi, e al momento non può farli altrove perché altre soluzioni non sono state trovate, si va allungando di ora in ora. E’ di ieri la delibera della Regione in cui si riattiva una convenzione con l’Ateneo per destinare studenti di medicina e tirocinanti ai servizi di prevenzione messi sotto una pressione insostenibile dovuta al dimezzamento delle risorse umane che si occupavano di contact tracing. Dai circa 200 attuali tracciatori (a fronte degli oltre 400 del 2020) il numero tornerà a salire con l’aiuto degli studenti.

