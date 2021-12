Terni, sequestrate dalla guardia costiera sei tonnellate di pesce destinato ai cenoni

22 dicembre 2021 a

Sequestro di sei tonnellate tra pesce e prodotti ittici in genere, destinati ai cenoni di questi giorni festivi, sanzioni per circa 42 mila euro ai rivenditori. Ha interessato anche la provincia di Terni l’operazione Atlantide della guardia costiera di Civitavecchia, disposta a livello nazionale dal Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto. Al setaccio, in provincia di Viterbo e nel Ternano, sono passate diverse attività commerciali di vendita sia all'ingrosso che al dettaglio di prodotti ittici, nonché punti di sbarco, pescherecci e pescatori non professionali.

Al termine dei controlli i militari hanno riscontrato varie irregolarità, riguardanti la presenza di rilevanti quantitativi di pesce scaduto, la mancanza delle informazioni obbligatorie in materia di tracciabilità ed etichettatura, la pesca di specie ittiche oltre il limite consentito. Il bilancio dell’indagine è di sanzioni elevate per un totale di circa 42 mila euro, col sequestro di oltre sei tonnellate di prodotto ittico.

In particolare, in provincia di Viterbo, in un centro di trasformazione e commercio all'ingrosso di pesce di Montefiascone, il personale della Capitaneria di porto di Civitavecchia ha sequestrato oltre 15 mila confezioni di prodotti ittici vari, per un totale di circa 5 tonnellate, scaduti o con provenienza ignota e, pertanto, non commercializzabili.

Inoltre sono stati individuati otto pescatori subacquei abusivi, provenienti dalla Sicilia e della Puglia, fermati e sanzionati sul litorale dei Comuni di Santa Marinella e Tarquinia dopo diverse ore di appostamento, mentre erano intenti a pescare ricci di mare, specie la cui pesca è assolutamente vietata. Oltre all'attrezzatura utilizzata, sono stati sequestrati più di 15 mila esemplari di riccio di mare che, ancora vivi e vitali, sono stati rigettati in mare aperto dalla guardia costiera e restituiti quindi al proprio delicato ecosistema. “L'attività di contrasto a tale deprecabile fenomeno – spiega una nota della guardia costiera – ha portato a elevare 16 sanzioni amministrative nei confronti dei pescatori subacquei, per un totale di 39 mila euro”.

