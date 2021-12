Terni, la fontana di piazza Tacito è pronta. Ultimi test per le luci e l'impianto idraulico

22 dicembre 2021 a

Sta per essere restituita alla città di Terni nel suo antico splendore la fontana dello zodiaco di Mario Ridolfi e Mario Fagiolo, con mosaici di Corrado Cagli, edificata nel corso del 1936 e poi ricostruita dopo i bombardamenti alleati nel 1961. Tessera per tessera, bullone su bullone, goccia su goccia.

Con le ultime prove di funzionamento di questi giorni, tutto l’impianto sembra essere tornato a nuova vita, sebbene con alcune modifiche. Nel tardo pomeriggio di martedì 21 dicembre si sono svolti altri test per le luci e l’impianto idraulico, come si vede nella foto di Stefano Principi, con tanto di brindisi da parte di sindaco, tecnici e assessori. Il nuovo mosaico, copia fedele all’originale del 1961 dell’artista Cagli, e tutto l’impianto della fontana monumentale potrebbero essere riconsegnati a Terni già il 29 dicembre, ma senza inaugurazione pubblica in presenza, per le questioni Covid. Le nuove strutture del castello centrale in metallo zincato erano state collocate il 2 agosto del 2021, per poter essere nuovamente attraversate dall'acqua, formando il classico effetto cascata.

Il vecchio impianto era completamente usurato e rovinato dal flusso e, pertanto, i tecnici comunali avevano optato per il completo rifacimento. Il restauro della fontana dello Zodiaco – costato circa un milione di euro - è stato possibile grazie al contributo economico della Fondazione Carit, del Comune di Terni ed altri enti pubblici e privati, ed all’operato del raggruppamento dello Zodiaco, le maestranze specializzate nella conservazione e restauro dei beni culturali; e dagli addetti della direzione Lavori Pubblici del Comune di Terni. La superficie musiva originale dello Zodiaco, realizzata da Corrado Cagli nel 1961, dopo essere stata tagliata in 36 sezioni (ogni figura divisa in tre blocchi, ciascuno tra i 600 e gli 800 chilogrammi), è stata temporaneamente sistemata all'interno degli ex studios cinematografici di Papigno, gli stessi dove anni fa Roberto Benigni girò il film Oscar La vita è bella.

