Sara Jane Ceccarelli in The Inner space tour con Lorenzo De Angelis: doppio concerto alla Sperelliana

Doppio concerto per Sara Jane Ceccarelli, insieme a Lorenzo De Angelis alle chitarre, a Gubbio, nella sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana. A organizzare l'evento l'Associazione Culturale Archè Gubbio Ets con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la stessa Biblioteca Sperelliana. Si tratta di un doppio evento (alle 18,30 il primo e alle 21 l'altro) nell'ambito del The inner space tour.

Tra gli ospiti Paolo Ceccarelli (chitarra elettrica), Giampaolo Grassellini (voce), Michele Menichetti (voce) ed Edoardo Petretti (pianoforte e fisarmonica). Un doppio concerto nella città natale della cantante eugubina per festeggiare un anno intenso di attività, tra cui l'uscita del nuovo album Milky Way e il recente tour in duo con Lorenzo De Angelis, il tutto insieme a ospiti che si alterneranno sul palco per una serata ricca di emozioni. Costo del biglietto 10 euro, ridotto 5 (per bambini sotto i 12 anni e diversamente abili). L'evento si svolge nel pieno rispetto delle normative anti Covid. Obbligatori quindi super green pass e mascherina.

Tornando maggiormente ai dettagli del concerto, dopo un tour estivo in sestetto, Sara Jane Ceccarelli ha deciso di presentare il suo nuovo album con il tour intitolato The inner space, che tra le altre ha fatto tappa al Salone del Libro di Torino ospiti di Radio3Rai alle trasmissioni Fahrenheit e Idealista. Con questo tour Sara Jane ha pertanto riproposto il nuovo album in versione acustica insieme al chitarrista Lorenzo De Angelis.

Un live più intimo ma non meno energico e sofisticato del più largo ensemble, con De Angelis alla chitarra acustica e classica, loop ed effetti, arrangiamenti inediti e la voce di Sara Jane a creare il fil rouge delle sue composizioni. Per questa speciale serata eugubina il duo accoglierà sul palco alcuni ospiti tra cui il fratello della cantante, storico collaboratore e chitarrista Paolo Ceccarelli, il pianista Edoardo Petretti e i cantanti eugubini Giampaolo Grassellini e Michele Menichetti, per ripercorrere insieme alcune tappe musicali importanti di questo intenso anno di attività. Il disco Milky Way è caratterizzato da dieci brani, nove in inglese e uno in italiano. Appuntamento giovedì 23 dicembre nella sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana, a Gubbio, alle 18,30 e alle 21.

