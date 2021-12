Umbria, isolati i primi 20 casi di Omicron. Record di positivi in un giorno

Francesca Marruco 21 dicembre 2021 a

Nel giorno in cui in Umbria si registrano 498 nuovi contagiati dal Covid arriva la conferma ai sospetti degli epidemiologi: imperversa la variante Omicron. A sancirlo sono stati i risultati dei campioni inviati all’Istituto superiore di Sanità per il sequenziamento su base nazionale. Su 20 campioni spediti a Roma per la flash survey, Omicron è stata isolata in tutti e venti. Del resto mancava solo l’ufficialità. Che ci fosse qualcosa di diverso in questa abnorme crescita di casi, gli esperti lo andavano ripetendo da giorni. E chi il virus lo isola nei laboratori aveva notato in tantissimi casi – almeno il 70% - la variazione riguardante il gene “S” (drop out) che di questi tempi altro non è che Omicron. La firma della nuova variante sta proprio nel numero dei nuovi positivi. Un numero così alto nel 2021 non si era mai visto nemmeno nei mesi durissimi di gennaio e febbraio quando le varianti inglese e brasiliana avevano messo in ginocchio il sistema sanitario regionale. Ci fu una giornata con numeri simili, era il 12 febbraio: venero isolati 494 positivi.

Ma tra ora e allora c’è una differenza niente affatto secondaria: a febbraio negli ospedali c’erano 523 persone di cui 84 in terapia intensiva, ieri ce n’erano 65 totali (3 in più del giorno prima) di cui 9 (numero invariato) in terapia intensiva. Segno che i vaccini hanno fatto il loro lavoro, ma la loro copertura sta scemando e la ormai conclamata presenza della variante Omicron in Umbria – che bucherebbe anche la doppia dose vaccinale -, sta innescando un mix il cui risultato sono numeri che iniziano a far paura. Gli attualmente positivi infatti sono schizzati sopra 4 mila (4.123 ieri mattina) in 24 ore. Un salto di 400 nuovi casi in una sola giornata.

Ed è proprio questa progressione esponenziale - registrata da almeno una settimana – che agli occhi più attenti aveva fatto già ritenere fosse opera della variante. In sette giorni gli attualmente positivi sono aumentati di 1.542, i nuovi casi di 2.102. A far sospettare agli esperti che fosse opera di Omicron c’erano anche altri fattori: la velocità di propagazione e la contagiosità del virus tipiche della nuova variante. In questi giorni di cene e feste pre-natalizie ci sono state intere tavolate di commensali che si sono positivizzati nel volgere di poche ore. Anche vaccinati con seconda dose.

