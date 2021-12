Umbria, appello di Coldiretti: "Scegliete prodotti del territorio per il pranzo di Natale"

22 dicembre 2021 a

Sale la spesa per il pranzo di Natale. Secondo una indagine di Coldiretti la famiglia tipo, in Umbria, spenderà in media 115 euro, un 38% in più rispetto allo scorso anno. Un incremento dovuto in parte ai rincari delle materie prime che stanno avendo ripercussioni anche sulla filiera alimentare e in parte al nuovo incremento di contagi che sta convincendo molti a rinunciare al pranzo al ristorante e a rimanere a casa, magari concedendosi qualche vizio in più.

“Il nostro appello alle famiglie è quello di acquistare prodotti a chilometri zero anche in occasione di queste festività natalizie, purtroppo ancora una volta condizionate dalla pandemia - evidenzia il presidente di Coldiretti Umbria, Albano Agabiti - . In questo modo otteniamo un duplice obiettivo, da una parte portiamo a tavola, a un prezzo assolutamente equo, prodotti di qualità garantita e dall’altra aiutiamo i nostri coltivatori in un momento di difficoltà”.

Un appello condiviso in toto dallo chef stellato Simone Ciccotti - premiato nel 2017 come miglior chef sostenibile al mondo - che a Perugia, nella sua Antica Osteria di San Lorenzo, propone piatti gourmet con prodotti a chilometri zero anche per il pranzo di Natale come la parmigiana di anguilla con sedano di Trevi, il tortellino con cappone nostrano e stracciatella con latte di Colfiorito, il musetto di maiale umbro con lenticchie di Colfiorito. “I miei prodotti sono rigorosamente umbri - racconta - sto rientrando dalla cooperativa dei pescatori del Trasimeno dove ho acquistato tinca, luccio e anguilla, i miei allevamenti di fiducia per piccioni, fagiani e quaglie sono a Umbertide e Trevi, per le patate faccio rifornimento a Scopoli mentre è di Spoleto uno dei miei piatti più apprezzati, il coniglio alla spoletina”.

