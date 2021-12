Umbria, feste di Natale con il vaccino di notte. Via alla somministrazione fino alle 24

21 dicembre 2021 a

In Umbria via alla vaccinazione anti Covid in orario notturno. Inizierà da domani, mercoledì 22 dicembre, il progetto di vaccinazione durante le ore della notte, frutto della collaborazione tra la Regione Umbria e il comitato regionale della Croce rossa italiana. L'iniziativa si protrarrà per tutto il periodo delle Festività, fino al 9 gennaio 2022. Lo annunciano l’assessore regionale alla salute, Luca Coletto, e il Commissario per l’emergenza Coronavirus, Massimo D’Angelo.

L’iniziativa prevede la somministrazione del vaccino Moderna dalle ore 21 fino a mezzanotte, presso i punti vaccinali di Solomeo (Parco della Bellezza Cucinelli), Terni (Palestra Casagrande), Città di Castello (CVA di Trestina) e Spello (Ca’ Rapillo), grazie alla disponibilità dei volontari della Croce rossa regionale e all’attivazione dei Corpi Ausiliari con l’impiego del personale medico del Corpo militare volontario ed infermieristico, con il Corpo delle infermiere volontarie che agiranno in integrazione con gli operatori dei distretti sanitari. Gli accessi avverranno tramite prenotazione attraverso il portale web, in farmacia oppure su SanitApp.

L’assessore regionale alla salute e alle politiche sociali, Luca Coletto, e il commissario per l’emergenza Covid, Massimo D’Angelo, esprimono “soddisfazione per la fruttuosa e duratura collaborazione con la Croce Rossa guidata dal presidente Paolo Scura” e ringraziano tutto il personale coinvolto a vario titolo che “ancora una volta sta dimostrando uno straordinario impegno nella lotta al Covid”. L'iniziativa permetterà di ampliare le possibilità di vaccinazione e darà una importante possibilità a chi durante la giornata non può recarsi in un punto vaccinale a causa di impegni familiari e di lavoro. Intanto come tutte le mattine la Regione Umbria ha aggiornato il portale sui dati della vaccinazione. Ad oggi, martedì 21 dicembre, sono un milione 348.912 le dosi somministrate, con un aumento dello 0.87% rispetto al giorno precedente. Un milione 642.700 le dosi che sono state consegnate alla regione. 703.880 gli umbri che si sono sottoposti alla prima dose, mentre 694.22 hanno completato il primo ciclo vaccinale. La terza dose è stata inoculata 222.945 volte.

