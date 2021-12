Spoleto, cibo conservato male e lavoratore in nero: ristorante chiuso e maxi multa

21 dicembre 2021 a

Cento chilogrammi di alimenti congelati sprovvisti di tracciabilità, e quindi di provenienza ignota, trovati in cattivo stato di conservazione, ma anche un lavoratore impiegato in nero e mancata applicazione dei protocolli anti Covid. I carabinieri di Spoleto del capitano Teresa Messore, insieme ai colleghi del Nas (nucleo antisofisticazione e sanità) e del Nil (nucleo ispettorato del lavoro), hanno disposto la chiusura per cinque giorni di un ristorante della zona e denunciato il titolare dell'attività per una serie di violazioni tra cui anche quelle in materia antinfortunistica. Oltre alla segnalazione alla Procura di Spoleto, l'imprenditore è stato sanzionato per irregolarità amministrative rilevate dai militari e a suo carico è stata elevata una multa per un valore complessivo superiore a 20 mila euro.

Al termine dell'ispezione, dunque, i carabinieri hanno disposto la chiusura del locale, con relativa sospensione dell'attività di ristorazione fino a quando nel ristorante non saranno ripristinate le norme a tutela dei lavoratori e dei clienti anche in termini di misure previste per contenere la diffusione del Covid-19. La denuncia, la maxi sanzione e la stop obbligato prima delle festività di Natale sono l'unica macchia durante i numerosi controlli compiuti dai carabinieri nel weekend, che hanno passato al setaccio 72 diversi locali di Spoleto città e comprensorio senza riscontrare altre violazioni. In particolare, gli uomini del capitano Messore hanno proceduto alla verifica di 227 persone trovate all'interno delle attività in cui la certificazione verde rafforzata era necessaria, quindi sedute ai tavoli di bar, ristoranti o pub. Per questo, malgrado la chiusura del ristorante in cui sono stati trovati alimenti in cattivo stato di conservazione e un lavoratore impiegato in nero, dalla compagnia dell'Arma di Spoleto rilevano “una risposta diligente sia dei commercianti che della cittadinanza sul rispetto del green pass”.

Nel weekend, poi, i carabinieri di Spoleto hanno anche compiuto diversi controlli stradali avvalendosi dell'alcoltest, che però ha sempre dato esito negativo. Diversamente, invece, il bilancio per le violazioni del Codice della strada, coi militari che hanno sanzionato 16 conducenti trovati al volante senza cintura di sicurezza o mentre usavano lo smartphone.

