Terni: assunzioni in Comune, firmati entro fine 2021 i contratti per 22 vincitori dei concorsi

Le procedure sono state rapidissime, almeno per gli avvisi banditi dall’avvento del ministro Brunetta, che ha semplificato di molto le procedure, ma non si pensi che la selezione non sia stata ugualmente ferrea. Basti pensare che solo per il bando col quale si cercavano quattro contabili hanno partecipato in 168 e solo due sono risultati idonei, e quindi abili e… arruolabili.

Il Comune di Terni ha concluso tutta quella serie di concorsi che andavano ultimati entro l’anno in corso e in questi giorni sta perfezionando i contratti che consentiranno ai 22 vincitori, delle varie figure professionali, di prendere servizio per l’ente con effetto immediato. Anzi, per entrare più nel dettaglio tecnico-burocratico, in questi giorni stanno arrivando le comunicazioni d’accettazione della proposta di essere assunti da parte dei vincitori stessi, ai quali Palazzo Spada ha a sua volta scritta per formalizzare loro la “proposta di assunzione”, come prevede la legge.

E quindi, entrando nel dettaglio, l’organico dell’ente comunale si arricchirà, da qui ai prossimi giorni e comunque entro la fine del 2021, di due informatici, tre geometri, due contabili, un agronomo, un geologo, tre ingegneri strutturisti civili, sei vigili urbani agenti, un vigile urbano coordinatore e due periti industriali.

“A questi nuovi dipendenti – spiega l’assessore al personale, Giovanna Scarcia – vanno aggiunti coloro che vedranno formalizzata l’ultima progressione verticale e che quindi saliranno di livello. Si tratta di un tecnico dei lavori pubblici, che passa dal livello C al livello D, e una dietista, che invece si vedrà convertito il contratto da part time a full time. Tecnicamente, però, sono da considerarsi nuove assunzioni”.

La carenza di organico, lamentata più volte anche dai rappresentanti dei lavoratori, va quindi progressivamente andandosi a colmare. Anche perché, sempre negli ultimi mesi, l’ente aveva già convertito altri sette contratti a tempo parziale in altrettanti accordi a tempo pieno, nella fattispecie cinque geometri e due coordinatori.

“Il decreto Brunetta – spiega ancora l’assessore Scarcia – ha certamente abbreviato i tempi e semplificato le procedure. Si sono così svolte le prove nel formato digitale e in presenza, quindi utilizzando una piattaforma telematica, così come sono state dimezzati i tempi rispetto alla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale da 30 a 15 giorni. Pensi che – conclude l’esponente di giunta – siamo riusciti a concludere le prove entro il 15 dicembre 2021 di bandi pubblicato il 15 ottobre 2021. Veramente tempi record, rispetto al passato”.

