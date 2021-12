Umbria, Cts chiede "misure di contenimento" per fermare avanzata virus

21 dicembre 2021 a

a

a

I membri del Comitato tecnico scientifico non ci girano troppo intorno e chiedono misure incisive per frenare la cavalcata della nuova, potente, ondata di virus che in questi ultimi giorni sta travolgendo l’Umbria. Si è passati da 80, a 240, a 370 positivi al giorno nel giro di pochissimo tempo e il sospetto che questa crescita preoccupante sia dovuta alla variante Omicron è quasi una certezza. Il quasi è d’obbligo vista l’assenza - per ora - di sequenziamenti, ma ci sono diversi casi di discordanza del gene s (drop out) che lo suggeriscono. Secondo i tecnici del Cts regionale, la prevalenza di Omicron potrebbe essere tra il 50% e l’80 % vista l’impennata improvvisa di positivi. Nel vertice di ieri, a cui hanno partecipato anche il direttore regionale alla Sanità, Massimo Braganti e il commissario all’emergenza Covid, Massimo D’angelo, i sanitari - chi fa il contact tracing, chi fa i tamponi e chi li analizza - ha chiesto a gran voce un aiuto: così è difficilissimo andare avanti, hanno fatto presente. Ritmi pesantissimi e poche - o comunque non rinforzate - risorse umane.

Che già non reggono all’onda d’urto - lo dimostrano il tracciamento in tilt e i tamponi in ritardo di giorni - e la situazione potrebbe ancora peggiorare. Proprio per questo sono stati chiesti interventi per contenere il contagio che rischia di esplodere ancor più con le festività. E anche se non si conosce ancora bene la virulenza di Omicron, con un numero molto alto di contagi, è fisiologico che poi crescano anche i ricoverati. E allora, tra i consigli/richieste messi sul tavolo dagli esperti – che credono ormai non bastino più terza dose e regole base su igiene e distanziamento - ci sono le mascherine obbligatorie all’aperto e le ffp2 al chiuso. C’è quella di una stretta sugli eventi: in primis il capodanno a Terni della Rai e pure Umbria Jazz Winter per cui sono attese migliaia di persone. E poi c’è il capitolo scuola: domani chiudono lo stesso per le vacanze quindi chiusure anticipate ormai non avrebbero senso, ma si pensa già al dopo e si chiede la Dad al primo positivo. Quali misure adotterà la Regione lo si scoprirà nelle prossime ore. Intanto in una nota di ieri sera veniva spiegato che “le indicazioni del Cts saranno oggetto di ulteriori valutazioni da parte dell’esecutivo regionale e verranno comunicate opportunamente alla popolazione”.

Nella giornata di ieri, sono stati 120 i nuovi positivi, un numero molto alto se si considera che è lunedì e che la domenica non si fanno test ad asintomatici. Con i 144 guariti per la prima volta da diversi giorni si è fermata la crescita della curva ma c’è da scommettere che oggi già andrà diversamente. Sul fronte ospedali ieri 63 ricoverati (dato uguale al giorno prima) di cui 9 (uno in più) in terapia intensiva. E tra i nuovi positivi ieri è stata comunicata dalla Regione anche la positività del capo di gabinetto della Presidente, Donatella Tesei, Federico Ricci. “Per il principio della massima precauzione - sta scritto nella nota ufficiale - le attività dei prossimi giorni della Presidenza (dove comunque non ci sono ulteriori positivi) si svolgeranno a distanza in modalità telematica. Sono inoltre scattate tutte le procedure previste dai protocolli della Regione in merito alla sanificazione dei locali”. Sempre ieri l’annuncio della Sanità regionale che cambia le regole per l’accesso agli hub vaccinali: da giovedì 23 si accede solo con prenotazione.



