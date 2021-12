Umbria, Alessio Silvestrelli nuovo commissario della Lega Giovani. Alberto Maniscalco nominato vice

20 dicembre 2021 a

In Umbria, Alessio Silvestrelli di Umbertide è il nuovo commissario regionale della Lega Giovani. La nomina è stata decisa da Luca Toccalini, segretario nazionale della medesima Lega Giovani, che allo stesso tempo ha indicato Alberto Maniscalco di Terni quale vicecommissario regionale. Il movimento giovanile della Lega, si legge in un comunicato stampa, da anni è attivo sul territorio umbro e si occupa di portare avanti con grande entusiasmo idee, iniziative e di recepire le esigenze del tessuto sociale cittadino tramutandole in proposte concrete da porre all'attenzione delle istituzioni.

"È motivo di grande orgoglio ricoprire un ruolo tanto importante e prestigioso, che porta con sé anche una grande responsabilità - afferma il nuovo commissario, Alessio Silvestrelli - I giovani sono da sempre un fiore all'occhiello della Lega in Umbria, per cui cercheremo di riportare il movimento dove merita. Dopo i blocchi e le privazioni dovute al Covid 19, ci sarà da recuperare tanto nei territori e tra i ragazzi che avranno sicuramente voglia di tornare alla normalità. Un ringraziamento a Jacopo Pastorelli e Gianluca Taburchi per il lavoro svolto. Ora sguardo al futuro e ad un 2022 di ripresa".

Sulla stessa lunghezza d'onda il vicecommissario Alberto Maniscalco: "È un onore ricoprire un ruolo così importante. Dopo lo stop a causa della pandemia, bisogna tornare a coinvolgere i ragazzi e le ragazze, il vero fulcro di questo Paese. Ringrazio Jacopo Pastorelli e Gianluca Taburchi per il lavoro svolto. Forza Lega Giovani".

