In Umbria da giovedì vaccino solo su prenotazione. I nuovi positivi sono 120, la situazione comune per comune

In Umbria le vaccinazioni anti Covid saranno somministrate soltanto su prenotazione. È questo l'orientamento adottato dalla regione per la prosecuzione della campagna vaccinale "al fine di evitare il più possibile il determinarsi di code e assembramenti". Lo ha reso noto la regione stessa, a seguito della decisione della struttura del Commissario regionale all'emergenza Coronavirus. Lo stop all'accesso diretto agli hub vaccinali avverrà a partire da giovedì 23 dicembre e riguarderà sia le terze che le prime dosi. La capacità vaccinale, riferisce sempre la regione, rimarrà comunque invariata, in quanto verrà ampliata l'offerta dei posti che possono essere prenotati. Restano esclusi dal provvedimento i cittadini che hanno effettuato il ciclo primario in altra regione o stato estero, per i quali la somministrazione della terza dose avviene necessariamente con l'accesso diretto per questioni legate ai sistemi informativi.

Intanto stando al bollettino di oggi, lunedì 20 dicembre, flessione dei positivi al Covid 19 a causa del minor numero di tamponi che sono stati effettuati, come di consueto, di domenica (i dati si riferiscono al giorno prima), mentre i ricoveri si mantengono stabili. Questo l'andamento della pandemia. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 120 nuovi positivi, su un totale di oltre 5.300 test analizzati. Il tasso di positività si attesta al 2.23%. A fronte di 147 guariti, il numero degli attualmente positivi scende quindi di 24 unità, arrivando a quota 3.729. Sul fronte delle ospedalizzazioni, risultano al momento ricoverate 62 persone, una in meno rispetto al giorno precedente, di cui nove, in questo caso una in più, in terapia intensiva.

Di seguito la diffusione dei nuovi casi comune per comune: Amelia (6), Bastia Umbra (1), Città di Castello (6), Collazzone (2), Deruta (5), Fossato di Vico (8), Gualdo Tadino (3), Gubbio (3), Marsciano (10), Monte Castello di Vibio (1, torna ‘Covid+’), Montecastrilli (1), Perugia (8), San Venanzo (1), Scheggia e Pascelupo (1), Spoleto (4), Terni (48), Todi (1) e Umbertide (4). Sette sono cittadini residenti fuori regione.

