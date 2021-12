Terni, ragazza adottata di 19 anni cerca la sorella minore abbandonata in Ucraina insieme a lei

Antonio Mosca 20 dicembre 2021 a

a

a

Sogna di diventare psicologa per aiutare i bambini che, come lei, hanno vissuto il trauma dell’abbandono. Si chiama Diana Salvatori ed è ormai una ternana Doc nonostante le sue origini ucraine. Ha 19 anni e quando ne aveva due fu adottata da una coppia di ternani, Emiliana e Leonardo. “Sono loro - afferma - i miei veri genitori, quelli che mi hanno cresciuta con tanto amore e dedizione. Ma ora voglio fare i conti con il mio passato e per questo sto cercando con tutte le mie forze Sofia, la mia sorellina di nove anni di cui non conoscevo neppure l’esistenza. So che è stata adottata e che dovrebbe essere in Italia.

Renato Zero, il figlio adottato Roberto: grazie a lui le nipotine Ada e Virginia

Ma i suoi genitori purtroppo non vogliono raccontarle la verità. E io e i miei fratelli non ci daremo pace finchè non avremo la possibilità di riabbracciarla”. Diana, capelli biondissimi, è una ragazza determinata. Che non si tira indietro di fronte alle difficoltà. La madre biologica l’abbandonò in un parco. Poi fu affidata a un orfanatrofio dove i coniugi ternani decisero di adottarla. “Sono stati anni difficili. Ma poi a Terni sono rinata grazie ai miei genitori. Purtroppo - continua Diana - a scuola ho dovuto affrontare altri problemi come il bullismo. Quando i miei compagni conoscevano quello che avevo passato, si sentivano in diritto di insultarmi e farmi stare ancora più male. Per fortuna mi sono fatta forza e ho superato anche questo”. Di recente ha ritrovato i suoi due fratelli maggiori, Nicolae e Vincenzo, grazie a un conoscente che ha spulciato tra le carte dell’orfanatrofio e poi a un programma televisivo ucraino, simile a Chi l’ha visto?

Patrizia Pellegrino, nella casa del Gf Vip: "Ho detto no a Maradona"

“E’ stata un’emozione fortissima vederli per la prima volta - racconta - e con uno di loro ci siamo anche incontrati di persona. Ma adesso manca nostra sorella per chiudere il cerchio. Mamma e papà mi sono stati sempre vicino in questa mia scelta anche se erano preoccupati per me”. Niente da fare, invece, per Valentina, la madre naturale. “Ci eravamo dati un appuntamento nella mia città natale, in Ucraina, ma lei - racconta Diana - all’ultimo momento non si è fatta trovare. Me l’aspettavo”.

Caso Denise: la lunga attesa di mamma Piera, oggi la tv russa svelerà il Dna di Olesya (2)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.