Covid, in Umbria altri 356 positivi. Le guarigioni sono 29. Leggero aumento dei ricoveri. Nessun nuovo decesso

Stando al bollettino di oggi, domenica 19 dicembre, sono 356 i nuovi casi di Covid 19 in Umbria. Il dato è relativo a 12.920 tamponi presi in esame, di questi 3.221 sono molecolari. La percentuale dei positivi, dunque, è del 2.75%, leggermente inferiore a quella del bollettino di sabato che era stata del 2.78%. Sono state ufficializzate 29 guarigioni che portano il totale a 65.924. Per fortuna non ci sono stati ulteriori decessi e quindi il numero complessivo resta fermo a 1.498. Attualmente in Umbria i positivi sono 3.753, mentre dall'inizio della pandemia le persone che hanno contratto l'infezione salgono a 71.175.

Complessivamente sono 63 i ricoveri nelle strutture ospedaliere dell'Umbria, tre in più rispetto al precedente bollettino. Otto in terapia intensiva. I ricoveri a Perugia sono 37 (+2) di cui due in intensiva, mentre a Terni 26 (+1) di cui 6 in terapia intensiva. In isolamento contumaciale, invece, 3.690 persone. Di seguito i nuovi casi di infezione, divisi comune per comune: Acquasparta (2), Amelia (9), Assisi (11), Bastia Umbra (12), Bettona (6), Campello sul Clitunno (2), Cannara (2), Castel Giorgio (3), Castiglione del Lago (3), Cerreto di Spoleto (1), Citerna (1), Città della Pieve (16), Città di Castello (8), Corciano (14), Costacciaro (1), Deruta (1), Foligno (6), Fratta Todina (1), Giove (1), Gualdo Tadino (1), Gubbio (2), Lugnano in Teverina (2), Magione (17), Marsciano (2), Montefalco (2), Monteleone d’Orvieto (1), Narni (19), Orvieto (10), Otricoli (2), Panicale (7), Passignano sul Trasimeno (4), Perugia (79), Piegaro (2), San Gemini (4), San Giustino (1), Scheggia e Pascelupo (1), Spello (2), Spoleto (10), Stroncone (1), Terni (45), Todi (2), Torgiano (6), Trevi (2) e Umbertide (5). In 27 casi si tratta di cittadini residenti fuori regione.

Di seguito le 29 guarigioni registrate in Umbria nelle ultime 24 ore, anche in questo caso divise comune per comune: Assisi (1), Citerna (1), Foligno (5), Gubbio (2), Marsciano (3), Montefalco (1), Monteleone d’Orvieto (1), Panicale (1), Perugia (4), Pietralunga (1), Porano (2), Spello (1), Terni (3), Todi (1) e Trevi (1). Un caso riguarda una persona residente fuori regione.

