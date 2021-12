Perugia, incidente stradale nella notte: due feriti. Coinvolto anche un mezzo dei vigili del fuoco

19 dicembre 2021 a

a

a

Una squadra della centrale dei vigili del fuoco di Perugia, nella notte tra sabato 18 e domenica 19 dicembre, è intervenuta intorno alla mezzanotte, per un Incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 318, in direzione Valfabbrica, prima dell'uscita Pianello. I pompieri con fanno sapere che sono state coinvolte due vetture e il bilancio è di altrettanti feriti, lievi per fortuna. Durante l'intervento, però, si è verificato un secondo scontro che ha coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco che era stato parcheggiato a protezione di una delle vetture del sinistro princiapale. Due auto hanno tamponato il mezzo di soccorso. Per fortuna non ci sono state conseguenze né per gli occupanti delle macchine né per i vigili del fuoco.

Incidente stradale all'incrocio, morto un uomo di 81 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.