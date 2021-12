In Umbria i titoli natalizi riportano gli spettatori al cinema

19 dicembre 2021 a

“La gente sta tornando al cinema. Dopo un autunno difficile, l’arrivo del super green pass e la crescita dei contagi ora finalmente si vede una svolta. Gli spettatori stanno crescendo di sera in sera trainati dall’uscita dei titoli natalizi. E rispetto a novembre vediamo raddoppiare le presenze”. A parlare è Simone Mainiero del The Space di Corciano soddisfatto dell’andamento di questo ultimo periodo anche se è ancora presto per dare dati e definire un andamento significativo. “L’uscita di titoli come Spiderman, The house of Gucci, Cinepanettoni e Disney stanno richiamando pubblico di ogni età. Non si vedeva da tempo”, riporta.

Situazione diversa, invece, si riscontra nelle sale cinematografiche indipendenti del capoluogo. “Purtroppo ancora vediamo pochi spettatori, in questi mesi gli ingressi sono andati a rilento”, commenta Mirco Gatti della Cinegatti che ha in gestione le sale Meliès e Sant’Angelo a Perugia. Sulla stessa linea Ivan Frenguelli del Postmodernissimo: “Abbiamo un’affluenza molto scarsa da metà novembre e a dicembre addirittura è iniziato un calo pesante. Tant’è che riscontriamo in sala grande una media di 30 persone allo spettacolo delle 21 (1/3 della capienza ndr)”.

Frenguelli però ci tiene a segnalare la grande disciplina dimostrata dagli spettatori al rispetto delle regole, primo fra tutti indossare la mascherina durante la proiezione del film. Una disciplina importante per la quale è prevista solo una deroga: poterla togliere di fronte a bibite e popcorn.

