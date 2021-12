Narni: Leolandia Umbria, resta sempre aperto il progetto del parco a San Liberato

Cesare Antonini 19 dicembre 2021 a

Leolandia Umbria è un progetto ancora aperto e sul tavolo degli imprenditori coinvolti. Ma, dal tavolo, è passato per ora nel cassetto in attesa che il primo parco dei divertimenti, quello di Bergamo, che ha scelto proprio l’area di San Liberato e Narni, in provincia di Terni, per replicare il modello di business nel centro Italia, torni a livelli di fatturato accettabile dopo la dura crisi passata in questi ultimi due anni per colpa della pandemia da Covid-19.

Boom di richieste di chi vuole lavorare a Leolandia

Si avvicina il Natale 2021 e Giuseppe Ira, presidente del parco e anche dell’associazione nazionale di settore, suona la carica per ospitare bambini e famiglie in un momento magico dell’anno, specie per il target in questione in cui Leolandia è leader.

Ed è il punto della situazione di Ira a chiarire anche le prospettive narnesi: “Dopo 8 mesi di chiusura forzata, non abbiamo ricevuto ristori né agevolazioni fiscali sufficienti dal Governo - analizza il presidente - le perdite a fine anno saranno del 50 per cento rispetto al 2019, nonostante una stagione estiva e autunnale sorprendenti. Ci aspettiamo quindi finanziamenti a lungo termine e a tasso agevolato, per uscire dalla crisi e continuare il nostro programma d'investimenti”.

Servono soldi, quindi, e un 2022 “normale”, se di normalità come ce la ricordiamo possiamo ancora parlare. Tuttavia se non ci saranno più lockdown e limitazioni agli spostamenti, per il business del parco bergamasco si potrebbe tornare a volumi di raccolta molto vicini a quelli del pre Covid-19.

Leolandia è il parco più amato d'Italia secondo la classifica di Tripadvisor

Del resto intervistato in piena pandemia proprio su queste pagine, Giuseppe Ira stesso fu chiaro: prima si deve rimettere in sesto il “main business” e poi, come conferma a mesi di distanza, possono proseguire i finanziamenti.

E’ tutto sul tavolo come dicevamo all’esordio. Prima della pandemia si ragionava in uno start dei lavori nel 2020 per un’apertura a primavera 2021. Sono stime approssimative ma in città circolavano già tecnici, ingegneri e progettisti. Bastava posare la prima pietra e accendere la macchina dei lavori.

Per chi pensa a una nuova “Mirabilandia” sbaglia, insomma. Anche perché i soldi c’erano e ci sono, il terreno è ancora disponibile ovviamente e gli investitori non hanno annunciato alcun ritiro dal mercato.

La speranza è che tutto proceda al meglio a livello sanitario e che il mondo dei parchi di divertimento riprenda su numeri accettabili. Una stima sui tempi, però, è davvero incalcolabile.

Leolandia, ok di Invitalia al finanziamento di 36 milioni

