Umbria, dopo il super green pass si vaccinano 10 mila no vax

Sono dieci mila i no vax umbri che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione nelle ultime quattro settimane. Precisamente da quando il Consiglio dei ministri il 24 novembre aveva annunciato l’adozione del super green pass, che poi è entrato in vigore dal 6 dicembre. Nello specifico quel giorno in Umbria le persone che avevano già ricevuto la prima dose di vaccino erano 692.603, mentre a ieri mattina la quota raggiunta era 702.457. Poco meno di 10 mila persone. Nel mese di novembre, prima dell’approvazione delle nuove regole avevano scelto di vaccinarsi 4.500 persone. Resta comunque uno zoccolo duro di circa 90 mila persone circa (se non si considerano i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni per cui la vaccinazione è stata aperta solo da due giorni), un 11,4% del totale della popolazione vaccinabile.

Nello specifico, andando a guardare nelle fasce di età, tolti i 12-19enni che sono stati quelli con adesione maggiore (attorno al 5,5% del totale), c’è una distribuzione piuttosto equa di persone che hanno cambiato idea. Per gli over 90, restano in 1.670 a non essersi vaccinati, a novembre erano poco meno di 1.800. Tra gli 80-89enni, resiste un 5,8% (3.767), a novembre erano il 6,1%. Tra i 70-79enni sono 6.000 a non essersi ancora vaccinati (il 6,2%). A novembre erano circa 6.300. Per i 60-69enni sono ancora 10.350 i no vax (9,1%), a novembre era il 9,7%. Tra i cinquantenni restano 15.500 non vaccinati (11,2%). Stessa cifra di non aderenti tra i quarantenni (12,7%). Sono 13.500 tra i 30enni (14,5%), 10.350 tra i ventenni (13%).

In questi ultimi giorni infatti si registra un’impennata di prenotazioni, come certifica la dashboard della Regione Umbria - che si traducono poi in numeri molto alti di somministrazioni. Nella giornata di venerdì record di terze dosi con 7. 572 inoculazioni in tutta la regione. In generale la terza dose è stata già somministrata al 24% della popolazione vaccinabile, ovvero - dato aggiornato a ieri mattina - 205. 629. La prima dose è stata invece somministrata a 702.457 persone, mentre con la seconda dose sono vaccinati in 692.894.

