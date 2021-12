Incidente stradale all'incrocio, morto un uomo di 81 anni

18 dicembre 2021 a

Uno schianto avvenuto nella tarda mattinata di sabato 18 dicembre è costato la vita a un uomo. Il fatto è accaduto a Città di Castello, in Umbria. L'incidente mortale in Via delle Terme si è appunto verificato all'incrocio con via Palmiro Togliatti. I vigili del fuoco di Città di Castello sono intervenuti sul posto.

Il deceduto è il conducente della Fiat Uno, un uomo nato nel 1940. Aveva quindi 81 anni.

