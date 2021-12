Terni, rifiuti speciali interrati a Maratta: il Comune avvia le indagini per scoprire cosa c'è sotto terra

Maria Luce Schillaci 18 dicembre 2021 a

Una ex discarica di rifiuti speciali interrati, materie plastiche, da demolizioni, ferrosi, carcasse di elettrodomestici. Si trova nella zona industriale di Maratta, a Terni. Era utilizzata tra gli anni 80-90. Nel 1994 i tecnici ambientali dell’Asl prelevarono sei campioni di rifiuti sparsi sul terreno, venne confermato che si trattava di rifiuti speciali: plastica bruciata, plastica in grani tipo metacrilico e di altro tipo, acetato di polivinile in cilindretti.

In seguito scattò la comunicazione di “reato per discarica non autorizzata di rifiuti speciali” e nel 1995 il Comune di Terni emanò un’ordinanza per la rimozione e la bonifica nei confronti del proprietario del terreno. A distanza di anni il Comune ha avviato le verifiche per forte presunzione di contaminazione. Le matrici potenzialmente interessate sono suolo e acque sotterranee. La delibera è di questi giorni: vengono stanziati 40 mila euro per sondare l’area che, tra l’altro, nel 2009 era stata inserita nell’elenco dei siti potenzialmente contaminati del piano regionale per la bonifica.

La destinazione d’uso attuale è agricola e la superficie interessata è di circa 10 mila mq. La proprietà è privata. I proprietari delle particelle sono informati dal 2015 sul vincolo. Ma la zona di Maratta non è l’unica ad avere questo problema, altre ex discariche si trovano in via Campania e zona Fiori. Ma come mai si è atteso tutto questo tempo per fare le verifiche sulla natura dei possibili inquinanti in queste zone?

“Il ritardo – spiega l’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Benedetta Salvati - è dovuto ai fondi erogati dalla Regione Umbria nel 2017 per questi siti, mai utilizzati e quindi confluiti in avanzo vincolato. Con il dissesto i soldi erano di complessa utilizzazione, nonostante ciò questo intervento lo abbiamo rimesso in pista dopo che ci hanno ricostituito la risorsa con il consuntivo 2020. Non è detto che ci siano rifiuti sotto e per chiarire questo facciamo le indagini geolettriche e magnetometriche. Le aree sono comunque interdette alla coltivazione ai fini alimentari per un'ordinanza ancora vigente. Stiamo con difficoltà rimettendo mano a discorsi sui siti di bonifica con enorme attenzione legata al destino di questi soldi dopo il dissesto andando a sanare una condizione di inerzia che le precedenti amministrazioni ci hanno lasciato in eredità su questi temi così importanti”.

Anche Paolo Grigioni della direzione Ambiente del Comune, spiega che “le lungaggini sono state dovute a questioni burocratiche. Ora questi soldi sono stati sbloccati e si può procedere”. La prima fase della verifica riguarda la raccolta e la sistematizzazione dei dati esistenti, quindi si passerà all’esecuzione del piano di indagine con sondaggi e prelievo di campioni di suolo più la determinazione in laboratorio delle caratteristiche dei possibili inquinanti.

