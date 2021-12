Terni, Comitato invalidi protesta in piazza della Repubblica: "Manca il lavoro per i disabili"

Simona Maggi 18 dicembre 2021 a

Povertà, discriminazione, disoccupazione, bollette e affitto. Queste le scritte sui pacchi regalo che sono stati messi sotto il grande albero di Natale in piazza della Repubblica come protesta da alcuni aderenti al Comitato invalidi e lavoro.

“Questi sono i regali che ci ha fatto il Comune – dicono alcuni di loro – per questo Natale”. La mattina di venerdì 17 dicembre 2021 il referente del Comitato, Corrado Montecaggi, insieme agli altri hanno voluto far sentire la loro voce perché secondo loro sono accadute, negli ultime mesi cose molto gravi.

“Vorrei evidenziare che le persone con disabilità – ha detto il referente Montecaggi - non hanno molte possibilità di lavoro, ma ci sono stati dei posti, da sempre riservati ai disabili, come gli uscieri che questa amministrazione ha appaltato ad una ditta privata e ha messo a lavorare tutte persone normali meno che i disabili. Vediamo le politiche sociali di questa amministrazione assente. Ci sono persone iscritte al centro per l’impiego da 10-15 anni e non li chiama mai nessuno. È una cosa abbastanza grave e indecorosa per una città evoluta. Intanto noi siamo qua senza lavoro e senza niente”.

La disperazione è così grande che ha spinto queste persone a prendere una posizione provocatoria mettendo sotto l'albero di piazza della Repubblica dei pacchi regalo con le spese che sono costretti a sostenere mensilmente senza uno stipendio. Vorrebbero essere ascoltati e magari avere dei suggerimenti per capire a chi potersi rivolgere per un posto di lavoro per invalidi o a quali bandi o tirocini possono accedere per avere almeno qualche possibilità lavorativa. Di bandi ne sono stati fatti da parte delle politiche sociali, anche regionali, per cercare di dare una mano a quelle persone che hanno difficoltà. Lo stesso assessore comunale alle politiche sociali e al welfare, Cristiano Ceccotti, è sempre pronto al confronto ascoltando le varie problematiche legate alla disabilità, al sociale e al lavoro.

