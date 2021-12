Umbria, vaccini ai bambini: 3.500 prenotazioni in due giorni e altre 351 somministrazioni

Fra. Mar. 18 dicembre 2021 a

Sono quadruplicate in nemmeno 24 ore le prenotazioni per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni. Giovedì mattina - primo giorno di somministrazione - le adesioni erano 952, alle 8 di ieri mattina erano lievitate fino a 3.547. Un numero importante di adesioni nelle prime ore di apertura del servizio.

Nella prima giornata di somministrazioni sono state 214 le dosi inoculate ai bambini nei 24 hub riservati ai piccoli. Ieri sono state invece 351.

Gli hub individuati per vaccinare i piccoli sono: A Gubbio al Cav di San Marco, a Gualdo Tadino all’ex mercato, a Città di Castello al punto vaccinale di Trestina, a Bastia Umbra presso il palazzo della salute, a Marsciano alla casa della salute all’ex ospedale, a Todi al centro multiservizi, Todi, a Perugia al centro di salute di San Sisto, Anche a Castiglione al centro salute, anche a Magione centro salute. A Passignano somministrazioni al punto vaccinale, a Foligno al centro vaccinale Subasio, ad Amelia al centro salute, a Orvieto al punto vaccinale, al centro salute anche a Spoleto, a Terni nei due centri salute Tacito e di Collescipoli, a Norcia nell’hub vaccinale. Somministrazioni anche negli ospedali di Perugia, Pantalla, Branca, Città di Castello, Orvieto, Spoleto e Foligno. Nella prima consegna di Pfizer riservato ai bambini sono state 24 mila le dosi arrivate.

Intanto volano le terze dosi: in Umbria è stato sfondato il muro delle 200 mila somministrazioni, il 24% circa della popolazione vaccinabile. Invece, dopo l’aggiunta dei circa 50 mila bambini che adesso sono diventati vaccinabili, è ovviamente diminuita la percentuale di copertura della campagna di immunizzazione. Risulta infatti che ad aver ricevuto la prima dose sono in 701.812, ovvero l’81, 42% della popolazione vaccinabile. Sono invece 692.338 quelli che hanno completato il ciclo, ovvero l’80,3% del totale. I prenotati totali sono arrivati a 97.830.

Dopo la riapertura delle agende per le prenotazioni di gennaio - che erano state bloccate per qualche giorno dall’inizio di questa settimana - si è registrata una nuova impennata di prenotazioni.

Al momento nel sito dedicato della Regione Umbria non si registrano problemi o blocchi ci sono posti disponibili in tutti gli hub. La Regione ha annunciato che avrebbe reso prenotabili 123 mila appuntamenti nel mese di gennaio con l’obiettivo di arrivare a 130 mila. Al momento tra le possibilità che offre il sito si può anche prenotare la dose presso il proprio medico di medicina generale.



