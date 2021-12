Umbria, autocisterna a fuoco sulla Somma: Flaminia chiusa per lavori

18 dicembre 2021 a

Al via i lavori per rifare la pavimentazione stradale al valico della Somma dopo l’incidente, con conseguente incendio, che ha coinvolto una autocisterna carica di benzina. Ad annunciare l’apertura del cantiere lungo la Flaminia, con relativa chiusura del tratto della strada, è Anas. Martedì 21 dicembre saranno eseguiti gli interventi di ripristino della pavimentazione danneggiata nell’incendio dell’autocisterna sulla strada statale 3 in prossimità del valico della Somma, tra Spoleto e Terni, dove la circolazione è attualmente regolata a senso unico alternato con semaforo.

Per consentire lo svolgimento dei lavori il tratto sarà temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria (località Strettura) con indicazioni sul posto. Il traffico pesante dovrà invece utilizzare la strada statale 209 Valnerina da Terni Est a Spoleto. Il completamento degli interventi, spiegano ancora da Anas, è previsto entro il giorno successivo, mercoledì 22 dicembre. Al termine dei lavori sarà ripristinato il senso unico alternato. L’autocisterna protagonista dell’incidente avvenuto a fine novembre trasportava 40 mila litri di carburante.

Nell'incendio che è scoppiato dopo l’uscita di strada del mezzo è rimasto ustionato un camionista di 52 anni residente ad Assisi, che è stato ricoverato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, ma che per fortuna non è mai stato in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione il camionista viaggiava verso Terni quando, per cause in corso d'accertamento ma probabilmente legate all'asfalto ghiacciato, ha sbandato e sfondato la barriera di protezione laterale, precipitando nella scarpata, mentre il rimorchio è stato rimasto intraversato sulla carreggiata prima di prendere fuoco. Anas, società del gruppo Fs italiane, ricorda di guidare con prudenza. Per monitorare l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è possibile consultare l’applicazione Vai di Anas. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148”.

