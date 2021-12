Assisi, il segretario Onu António Guterres riceverà la Lampada della Pace via streaming causa Covid

17 dicembre 2021 a

La consegna della Lampada della Pace al segretario generale dell'Onu, prevista per domani, sabato 18 dicembre, alle 12.45 nella chiesa superiore della Basilica di San Francesco di Assisi, avverrà in collegamento da New York. António Guterres è stato in contatto con persone che sono poi risultate positive al Covid 19 all'inizio di questa settimana e come misura precauzionale, in accordo con il medico, il segretario generale ha deciso di partecipare in streaming alla cerimonia. Guterres è risultato negativo al virus. Pertanto, il segretario Onu e il re Abdullah II di Giordania saranno collegati in remoto con Assisi. A ritirare fisicamente la Lampada della Pace ci sarà, invece, il direttore generale della Fao, Qu Dongyu. L'evento verrà trasmesso in streaming sul sito sanfrancesco.org.

La cerimonia si terrà a margine della registrazione del 36° Concerto di Natale che verrà poi trasmesso su Rai 1 nel giorno di Natale, sabato 25 dicembre, a partire dalle 12.30 in eurovisione dopo il messaggio Urbi et Orbi di Papa Francesco. All'evento saranno presenti tra gli altri: il ministro dell'economia e delle finanze, Daniele Franco, che rappresenterà il Governo italiano; il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti; la presidente della Rai, Marinella Soldi; l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris; l’amministratore delegato di Ita, Fabio Lazzerini, e Stefano Lucchini di Intesa Sanpaolo.

Come sempre, dunque, un evento che si annuncia di alto livello e con ospiti importanti, come del resto avviene ogni anno. Purtroppo sarà condizionato dal Covid 19, come purtroppo da due anni avviene per tutti gli eventi. Il concerto sarà diretto dal maestro William Eddins e vedrà la partecipazione di uno dei violoncellisti più noti al mondo, Hauser, e del tenore Roberto Alagna. Ad accompagnare gli artisti sarà l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai e il coro "I piccoli musici" guidato dal maestro Mario Mora. Per maggiori informazioni www.sanfrancesco.org.

