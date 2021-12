Lavori, l'Anas annuncia la chiusura della Flaminia: quando e perché. Come cambia il traffico

17 dicembre 2021 a

E' necessario lo svolgimento di lavori per il ripristino delle condizioni di sicurezza della Flaminia e quindi l'Anas annuncia la chiusura temporanea della strada statale. In una nota la società spiega che nella giornata di martedì prossimo, 21 dicembre, saranno eseguiti gli interventi indispensabili per il ripristino della pavimentazione stradale che è stata danneggiata in occasione dell’incendio di un’autocisterna sulla strada statale 3 Flaminia in prossimità del valico della Somma, tra le città di Spoleto e Terni. Attualmente in quel tratto di strada la circolazione dei mezzi è regolata a senso unico alternato grazie a un semaforo.

L'Anas nel comunicato spiega che per consentire lo svolgimento dei lavori, quel tratto della Flaminia sarà temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria (in località Strettura) con indicazioni sul posto. Il traffico pesante dovrà invece utilizzare la strada statale 209 Valnerina da Terni Est a Spoleto. Stando all'Anas Il completamento degli interventi sarà molto veloce ed è previsto entro il giorno successivo, mercoledì 22 dicembre. Al termine dei lavori sarà immediatamente ripristinato il senso unico alternato e quindi il traffico potrà riprendere.

L'Anas, società del Gruppo Fs Italiane, nella sua nota ricorda che "quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it)". Occorre sempre la massima concentrazione quando si è al volante. Sono ancora troppi gli incidenti che vengono causati dalle distrazioni, così come purtroppo ci sono ancora automobilisti che non utilizzano le cinture di sicurezza. Per una mobilità informata, l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti Pronto Anas è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

