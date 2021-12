Focolaio Covid dopo il pellegrinaggio, coinvolte 92 persone: il caso indice è in terapia intensiva

17 dicembre 2021 a

Sarebbe legato ad un pellegrinaggio ad Assisi un cluster di positivi scoperto a Pieve di Soligo (Treviso) e composto da 92 persone, di cui 24 positivi, 3 casi sospetti e 65 contatti stretti. Il focolaio Covid è stato individuato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 2 Veneto. Il cluster sarebbe correlato ad un viaggio ad Assisi effettuato la scorsa settimana, probabilmente in occasione dell’allestimento di presepi, videomapping e per vivere l’atmosfera del Natale. Le persone coinvolte hanno viaggiato per la maggior parte su due pullman e il resto utilizzando la propria automobile. Il caso indice da cui avrebbe avuto origine il cluster è in terapia intensiva.

Il sindaco Stefania Proietti in merito alla notizia nella giornata del 16 dicembre subito rimbalzata dal Veneto, ha voluto rassicurare i cittadini: “Il gruppo non si trova in città e di sicuro i pellegrini non possono aver preso il virus ad Assisi perché non risulta alcuna rilevazione o tracciamento da parte del Dipartimento di prevenzione dell’Asl1 dell’Umbria con cui siamo costantemente in contatto. E’ molto più probabile che il virus sia stato contratto durante il viaggio o in altri luoghi. Pur partecipando alla preoccupazione di tutte le persone che si trovano in questi giorni a combattere contro il Covid, pare scorretto e strumentale tirare in ballo il nome di Assisi come se fosse un posto insidioso e pericoloso per il contagio della pandemia”. Ma la Regione Umbria ha però diffuso una nota nella quale ha spiegato di essersi subito messa in contatto con la Asl Veneta e che si sta valutando proprio se attivarsi in merito ai tracciamenti.

“La Regione Veneto - hanno spiegato alla Regione - ha riferito che ha predisposto l’attività di tracciamento e ha inviato una relazione ai referenti del servizio in Umbria con la quale riferisce di aver individuato il potenziale paziente zero che non ha partecipato al viaggio, ma era invece presente a una riunione preparatoria. Ad ogni modo per garantire la sicurezza dei cittadini la Regione Umbria sta valutando tutte le azioni per un eventuale ulteriore tracciamento”.

