Tartufo patrimonio dell'umanità, gongola Urbani di Confindustria Umbria: "Traguardo epocale"

E' arrivata l’ufficialità dell’ingresso della cerca e cavatura del tartufo in Italia nel patrimonio immateriale dell’umanità. La decisione è stata adottata dalla sedicesima sessione del Comitato intergovernativo Unesco riunitosi a Parigi. Un traguardo importante, che è stato festeggiato anche in Umbria.

“E’ con grande soddisfazione che abbiamo accolto la notizia che la sessione del Comitato Unesco ha dichiarato ufficialmente la cerca e cavatura del tartufo in Italia patrimonio culturale immateriale dell’Umanità. Una decisione che sancisce la ricchezza del nostro patrimonio nazionale e regionale”, affermano gli assessori regionali all’Agricoltura, Roberto Morroni, e allo Sviluppo economico Michele Fioroni.

“Si tratta di un riconoscimento internazionale per una attività che storicamente costituisce una delle eccellenze italiane e dell’Umbria, fortemente radicata nella storia e nella tradizione della nostra regione. Il tartufo è certamente un elemento peculiare del nostro territorio, della nostra cucina e ristorazione. Un particolare ringraziamento per questo importante risultato – hanno concluso i due assessori - va al Governo, al sottosegretario alla Cultura Borgonzoni, e all’ufficio Unesco del ministero della Cultura”.

Per Gianmarco Urbani, amministratore delegato del gruppo Urbani Tartufi e vicepresidente Confindustria Umbria, “il riconoscimento rappresenta un traguardo epocale in una stagione che si è dimostrata difficile a causa delle sfavorevoli condizioni climatiche. Sostenere la filiera, soprattutto in questi momenti, è il nostro obiettivo primario e queste azioni valorizzano una tradizione centenaria del made in Italy riconosciuta come patrimonio dell’umanità. Oggi abbiamo raggiunto un traguardo che permette di difendere nella maniera più adeguata una pratica storica, secolare e sostenibile, fatta di enorme impegno, di cultura e rispetto oltre che conoscenza dell'ecosistema ambientale. Valorizzare lo speciale rapporto tra uomo, natura e la magica sinergia che si instaura con il cane è stato oggetto di attenzione da parte del Comitato Intergovernativo, che ha sottolineato l’importanza della attuazione di misure di tutela che tutti gli operatori del settore dovrebbero seguire. Attraverso queste azioni si riesce a dare futuro e longevità al mondo del tartufo, che riesce a costruire intorno a sé un percorso di filiera e di sostenibilità, dalla terra alla tavola, innescando fattori storici, sociali e culturali identitari che accomunano tutte le regioni del territorio Italiano”.

