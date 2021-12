Covid in Umbria, vaccinati i primi 214 bambini sotto i 12 anni. Prenotazioni a quota 952

Alessandro Antonini 17 dicembre 2021 a

Sono 214 gli under 12 vaccinati ieri nei 243 hub pediatrici dell’Umbria. Su un totale di 7.949 dosi complessive anti Covid somministrate su tutte le fasce d’età. I dati sono stati forniti dalla Regione Umbria nel primo giorno di immunizzazione della fascia 5-11 anni. Su una platea di 50 mila bambini, alle 9,30 di ieri avevano prenotato in 952. Nell’hub dell’ospedale di Perugia ha ricevuto la prima dose Pfizer Daniele, il più piccolo, appena cinque anni, figlio del medico rianimatore Stefano Cristallini, che lavora nel reparto Covid del nosocomio.

“Mi sono vaccinato perché così posso prendere il treno”, ha detto il piccolo ai giornalisti. “Non abbiamo avuto alcuna titubanza”, ha aggiunto il padre, “nel vaccinare nostro figlio, le evidenze scientifiche sono inequivocabili. Anche lui è contento, così protegge se stesso e gli altri. E tutti insieme potremo tornare viaggiare”. I primi vaccinati a Perugia sono stati Mattia e Matilde di 11 e 7 anni. Intanto ieri altri 260 nuovi positivi e 94 guariti. Attualmente positivi a 2.869 (+166 in 24ore). Sono 57 i ricoverati (+1) di cui nove (+1) quelli in terapia intensiva. La curva in Umbria, secondo il nucleo epidemiologico regionale, mostra un trend in “forte aumento”. L’incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 15 dicembre è pari a 147. Rdt a 1,37.

“L’andamento regionale dell’incidenza settimanale conferma tassi superiori alla media tra i 3-18 anni, con un evidente trend in salita”. In particolare per i 10 anni siamo a 600 nuovi casi per 100.000 abitanti a settimana. Intanto dalle 13,30 di ieri aperte le agende per le terze dosi per gennaio, con 123.000 posti già disponibili. Si arriverà a 130.000.

