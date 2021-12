Terni, mascherine all'aperto per le feste di Natale: arriva l'ordinanza del sindaco Latini

Maria Luce Schillaci 16 dicembre 2021 a

In centro per lo shopping natalizio, ma con le mascherine sul viso. E’ arrivata anche a Terni, come in molti altri Comuni italiani, l’ordinanza che obbliga tutti i cittadini di indossare i dispositivi di protezione individuale durante le festività. L’uso obbligatorio delle mascherine è infatti stato disposto a partire dal 18 dicembre 2021 fino al 6 gennaio 2022, dunque nei giorni festivi e prefestivi, dalle ore 14 alle ore 24.

L’ordinanza è stata firmata ieri dal sindaco, Leonardo Latini, come già preannunciato nei giorni scorsi. Le zone coinvolte nelle quali vige l’obbligo di indossare la mascherina sono: piazza Tacito, via Mazzini, piazza Buozzi, corso Vecchio, via della Biblioteca, via Carrara, lungonera Cimarelli, via Vittime delle Foibe, corso del Popolo, via dell’Annunziata, piazza Briccialdi, via Mirimao, via Carducci, via Botticelli, piazza Dalmazia, via della Vittoria, via Cesare Battisti, piazza Tacito. Sono esentati dall’obbligo i bambini di età inferiore ai sei anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo.

L’ordinanza è stata motivata da una serie di valutazioni riguardanti l’affollamento del centro nel periodo natalizio e l’evolversi della situazione epidemiologica. Di fatto, secondo i dati della Regione Umbria, stanno aumentando i casi di contagio da Coronavirus. Nella giornata di mercoledì 14 dicembre 2021 i nuovi casi sono stati 251, a fronte di 136 guarigioni. Su Terni, in particolare, si contano 37 nuovi contagi, contro le 4 guarigioni che portano il totale dei positivi a quota 338. Sempre a Terni, i ricoveri sono 22 di cui 5 in terapia intensiva. I prossimi giorni saranno quindi fondamentali per capire l’evoluzione della pandemia in città. La preoccupazione non è poca, soprattutto per la recente variante Omicron. Nel periodo natalizio sarà molto importante il rispetto preciso di tutte le regole anti Covid, a cominciare dal distanziamento fino all’igiene delle mani.

