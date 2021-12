Spoleto, fa proposte sessuali a 85enne per strappargli il portafogli ma è costretta alla fuga

15 dicembre 2021 a

a

a

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Spoleto sono intervenuti per una rapina ai danni di un anziano avvicinato da una donna.

In particolare l’uomo, 85enne, dopo aver fatto la spesa, è stato verosimilmente seguito dalla signora che, sulla soglia del portone di casa avrebbe cercato un approccio, gli avrebbe anche fatto proposte sessuali non velate, cercando di ammaliarlo per convincerlo a salire con lui nell'appartamento.

A quel punto, la donna, utilizzando la “tecnica dell’abbraccio”, avrebbe provato a strappargli il portafoglio o altri oggetti di valore, ma trovando grande diffidenza da parte dell’anziano e non riuscendo nel suo intento, è fuggita velocemente non prima di avergli sottratto le chiavi dell’appartamento rimaste attaccate al portone di ingresso.

Varese: rapinano e aggrediscono coetanei, 4 minorenni mandati in comunità

L’uomo, in stato di shock, ha chiesto l’intervento dei carabinieri, che nel giro di poche ore hanno individuata la presunta autrice del fatto e denunciata a per l’ipotesi di reato di rapina.

L’attività di repressione dei reati è una delle caratteristiche dell'Arma. Nel dettaglio, negli ultimi due mesi, il Comando Provinciale di Perugia ha inteso sensibilizzare gli anziani sul fenomeno delle truffe di varia natura. Sul territorio del comando compagnia di Spoleto sono stati predisposti una serie di incontri tenuti a Sant’Anatolia di Narco; Scheggino; Vallo di Nera; Cerreto di Spoleto e Giano dell’Umbria, con la presenza di circa 150 persone complessive.

Milano: furti e rapine, polizia arresta sei uomini

Le conferenze saranno organizzate anche in altri Comuni al fine di mettere in guardia e sensibilizzare il più possibile la popolazione su un fenomeno che, purtroppo, si sta diffondendo sempre maggiormente, interessando diversi campi, come ad esempio truffe on line, truffe “porta a porta” con l’utilizzo di uniformi delle forze dell’ordine, oppure di tute e cartellini riconducibili a tecnici di società per l’erogazione di acqua-gas-luce, finti avvocati, assicuratori o dipendenti di banche e uffici postali.

Brescia: rapinano e sfigurano al viso minorenne, sgominata baby gang

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.