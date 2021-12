Terni, via Liutprando: rotta la caldaia condominiale, un palazzo dell'Ater senza riscaldamento da mesi

Simona Maggi 15 dicembre 2021 a

Sono 21 le famiglie del palazzo Ater di via Liutprando 26/e al quartiere San Giovanni, a Terni, che sono al gelo perché è da aprile 2021 che la caldaia condominiale è rotta. Il palazzo ha avuto accesso al superbonus del 110 per cento per l’efficientamento energetico. Il costo della nuova caldaia, di 35mila euro, rientra dunque in questo intervento, ma al momento i tempi non sono ancora certi.

L'amministratore del condominio, Simone Torricelli, sta aspettando una risposta dalle ditte riguardo ai tempi per la sostituzione della caldaia, che avverrà probabilmente ad anno nuovo. Il presidente dell'Ater Umbria, Emiliano Napoletti, sta sollecitando per una soluzione almeno di ripristino temporaneo della caldaia. Resta di fatto che tra procedure varie e burocrazia i residenti si trovano al ghiaccio dovendo usare stufe a gas, kerosene e elettriche.

Molti di loro sono anziani e disabili, dunque rientrano nelle fasce deboli e avrebbero bisogno di ambienti caldi. Con il freddo che c'è, il rischio è di prendersi nel migliore dei casi un bel raffreddore, se non una bronchite o peggio ancora. “Ho mia madre che è ha 89 anni – spiega Bruno Bianchini – e al momento gli ho preso delle stufe per cercare di farla stare calda. In un mese ho speso 350 euro di kerosene, per non parlare della pericolosità delle stufe. Siamo riusciti solo ad avere uno sconto sul condominio di 40 euro per tre mesi. Ho provato a chiamare l'Ater, ma non ci rispondono. La speranza è che ci sia un intervento quanto prima per risolvere il problema”.

Alcune persone per il gran freddo in casa si sono già ammalate, altre sono su quella strada se chi di competenza non interverrà in tempi relativamente brevi. "Ater, innanzitutto, si rammarica per il disagio subito – sottolinea il presidente di Ater Umbria, Emiliano Napoletti - da propri assegnatari. Osserva che la vicenda è relativa a fabbricati dove esiste un condominio pubblico/privato regolarmente costituito e, naturalmente, tutte le decisioni sono gestite nella dovuta sede assembleare. Qui l’ente ha più volte sostenuto la necessità di procedere agli interventi per garantire benessere e sicurezza dei residenti. In particolare, ha ribadito l’urgenza della sostituzione della caldaia centralizzata. Ater sta intanto ultimando la sostituzione degli infissi e dei portoncini degli alloggi in proprietà. Per l’aspetto riscaldamenti, l’amministratore del condominio è stato sollecitato a indirizzare una pronta soluzione di ripristino temporaneo e a definire tutto quanto necessario per la sostituzione dell’impianto con uno più efficiente. L’ente vigilerà su quanto sarà fatto".

