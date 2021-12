Perugia, violenta una donna approfittando del fatto che è ubriaca: 36enne condannato a tre anni e quattro mesi

Alessandro Antonini 14 dicembre 2021 a

a

a

Un peruviano di 36 anni è stato condannato in primo grado a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale nei confronti di una connazionale di 29 anni. La sentenza prevede 10 mila euro di risarcimento del danno per la persona offesa e l’interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Riconosciute le attenuanti generiche. Per l'accusa l'uomo “con violenza e minaccia ha abusato delle condizioni di inferiorità fisica e psichica della vittima, contringendola a subire atti sessuali, dopo averla immobilizzata e approfittando del suo stato di torpore dovuto all'assunzione di alcol”. I fatti, avvenuti a Fontivegge, risalgono al 2015. La donna, difesa da Saschia Soli, ha raccontato in aula le violenze che avrebbe subìto quella notte. Il mattino successivo, passata l'ubriachezza, ha deciso di denunciare lo stupro subito. Antonio Cozza, difensore del condannato, annuncia il ricorso in appello. Stando alla ricostruzione dell'accusa i due insieme a dei conoscenti avevano passato pomeriggio passato a bere, prima in un ristorante e poi in discoteca. Si conoscevano di vista. Poi tutti a casa di amici e lì ancora birre. La mattina lei, 29enne peruviana, si è ritrovata nuda, nel letto e ha denunciato di essere stata violentata.

Perugia, minorenne rivela gli abusi subiti in due temi scritti a scuola

Il condannato, fa sapere Cozza, ha sempre sostenuto l'“assoluta infondatezza dell'accusa”. Il dibattimento “ci consegna solo due dati certi”, continua Cozza “ e cioè che quella sera quasi tutti i soggetti presenti avevano consumato tante bevande alcoliche, forse solo uno dei ragazzi presenti era sobrio. E ancora: la persona offesa racconta di un rapporto sessuale consumato con forza ma la visita effettuata presso l'ospedale a poche ore dalla presunta violenza ha dato esito negativo”. Da qui l'annunciato ricorso in secondo grado.

Quindicenne stuprata, si indaga anche sulla violenza su 13enne in un parcheggio

Per contro, secondo Soli “i testimoni e la persona offesa hanno reso dichiarazioni assolutamente congruenti che confermano la fondatezza dell'ipotesi accusatoria. Non vi sono dubbi sulla credibilità della vittima alla luce dei riscontri i emersi in dibattimento”. I giudici in primo grado hanno riconosciuto come fondata questa versione.

Presunta violenza sulla perugina in vacanza, per i carabinieri solo "effusioni" e niente droga dello stupro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.