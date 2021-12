Terni, Capodanno di Raiuno in diretta dall'Ast: a disposizione 900 posti per il pubblico

Maria Luce Schillaci 14 dicembre 2021 a

Sarà il circuito Vivaticket a gestire la prenotazione dei biglietti gratuiti per assistere allo spettacolo di Capodanno di Raiuno "L’anno che verrà" all’interno dell’Ast di Terni.

La macchina organizzativa si è già messa in moto, in particolare con la non facile creazione della mappatura delle varie postazioni, tra posti a sedere, di sicurezza e mezzi tecnici, come le telecamere a cui si aggiungono le questioni legate alla sicurezza valutate in sinergia con gli addetti ai lavori, in primis i vigili del fuoco e la Questura, oltre alla Rai.

Organizzazione non semplice anche per via delle direttive legate alle normative anti Covid per cui sarà obbligatorio indossare le mascherine, a quanto sembra di colore nero per ragioni televisive. Da decidere quando scatterà la possibilità di prenotazione. Probabilmente la prossima settimana sarà possibile sia on line che negli store convenzionati e autorizzati da Vivaticket e “questo - spiega l’assessore comunale al commercio, Stefano Fatale - per dare maggiore possibilità ai ternani di aggiudicarsi il posto”.

Ma quanti saranno i posti a sedere? In tutto 1.300 di cui una certa fetta riservata, com’è ovvio, alle autorità e agli sponsor, tra Rai, Ast, Regione, Comune, Fondazione Carit, sponsor che, sempre tramite il circuito, dovrebbero avere riservati circa 80 posti a testa, oltre alla postazione riservata alla stampa locale e nazionale.

Facendo i conti, dunque, i biglietti per tutti gli altri cittadini dovrebbero essere tra 850 e 900. Comunque non pochi vista la location, una fabbrica, con tutte le conseguenze che un luogo simile richiede. In città intanto fervono i preparativi, i tecnici stanno arrivando per effettuare tutti i sopralluoghi necessari. Intanto è pronto lo spot della Rai che sarà presto trasmesso e che rappresenta una bella vetrina, come osserva il sindaco Latini sulla sua pagina social, per la città e il territorio.

Top secret sui nomi dei vip che parteciperanno allo show condotto da Amadeus anche perché c’è di mezzo la concorrenza di Mediaset con il suo analogo spettacolo trasmesso da Bari. Si parla di Gianni Morandi, Loredana Berté, il trio Fedez, Berti, Lauro, Gigi D’Alessio, Marcella Bella, Red Canzian, Malika Ayane, Irene Grandi, Alex Britti, Cristiano Malgioglio, e Tony Hadley, ex Spandau Ballet. Sembra certa anche la presenza di Fiorello che dovrebbe fare da traino per il Festival di Sanremo, condotto sempre da Amadeus.

