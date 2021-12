Spoleto, dipendente positivo al Covid: la Rocca albornoziana chiude sino a Santo Stefano

14 dicembre 2021 a

Un caso di Covid - a Spoleto - tra il personale in servizio alla Rocca albornoziana e scatta la chiusura per quarantena fino a Santo Stefano. Il virus fa chiudere i cancelli del Museo nazionale del Ducato per buona parte delle festività natalizie, ma a causare lo stop è anche la cronica carenza di personale del Mibac. La comunicazione della chiusura del principale museo della città è arrivata direttamente dai canali social del museo dove, in base a quanto viene confermato anche dal Comune, nel primo pomeriggio di lunedì è emerso un caso di positività, facendo scattare l'isolamento e i tamponi per i colleghi.

Il Covid si somma, però, a un deficit di personale che già a ottobre e novembre aveva costretto alla chiusura domenicale della Rocca. Qui, infatti, la pianta organica ministeriale prevederebbe 18 addetti in servizio, ma in realtà nel principale museo della città lavorano appena sei persone ed è evidente che un caso di Covid-19 può mettere in ginocchio l'operatività del sito.

“Stiamo valutando se come Comune abbiamo possibilità di intervenire” ha detto ieri sera l'assessore al turismo Giovanni Angelini Paroli, spiegando che sicuramente, però, durante il periodo di chiusura del Museo “rimarranno accesi gli ascensori che portano i visitatori al Parco della Rocca, così da garantire almeno in parte la fruibilità del complesso”.

