Umbria, vaccini ai bambini: prenotazioni dal 16. In arrivo 24 mila dosi

Sono 24 mila le dosi di vaccino Pfizer per i bambini che arriveranno in Umbria e daranno il via a questa nuova fase della campagna di immunizzazione. E’ stato il generale, Francesco Figliuolo, ad annunciarlo ieri mattina al commissario straordinario per l’emergenza in Umbria, Massimo D’Angelo: le dosi arriveranno il 15 (domani) e non più il 22 come previsto in un primo momento. Questo ha prodotto un’accelerazione per tutta la macchina organizzativa che comunque per ieri aveva in programma diversi vertici, con tutti gli attori coinvolti. Per cui le prime somministrazioni - salvo ritardi nella consegna - potrebbero partire da giovedì stesso, al massimo entro il fine settimana. Le prenotazioni sul sito della Regione dedicato - fa sapere una nota stampa dell’assessorato alla Sanità - saranno aperte da giovedì 16.

L’impalcatura organizzativa è già in piedi, ed è stata messa a punto ieri: le somministrazioni potranno avvenire negli hub vaccinali in punti individuati solo per i bambini, oppure negli ambulatori dei reparti di pediatria e, soprattutto, nei centri di salute dei distretti dove già avvengono le altre vaccinazioni per i bambini. Ad effettuare materialmente le somministrazioni saranno i medici pediatri. Il dottor Michele Mencacci, vice presidente regionale della Società italiana pediatri rivendica il ruolo che lui e gli altri 124 colleghi avranno. “Abbiamo concluso l’accordo e gestiremo totalmente le vaccinazioni dei bambini”. In Umbria sono 50.100 i bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Di questi 5200 sono risultati positivi dall’inizio della pandemia, mentre 1000 sono quelli attualmente positivi e quindi per questo non sono vaccinabili perché positivi o guariti da poco. “I bambini fragili sono all’incirca 2000 – evidenzia l’assessore alla sanità Luca Coletto - e proprio questa fascia sarà vaccinata prioritariamente non appena saranno caricati tutti i dati relativi anche all’esenzione e al tipo di problematiche. Se, com’è stato preannunciato, la struttura commissariale nazionale anticiperà la consegna dei vaccini al 15 di dicembre, potremo anticipare l’avvio della campagna vaccinale per la fascia dei piccoli”.

A proposito di bambini fragili, il commissario per la gestione dell’emergenza sanitaria in Umbria Massimo D’Angelo rende noto che “la Regione ha deciso di inserire nella categoria dei bambini fragili anche quelli che per reddito familiare sono esenti da ticket. Si tratta di una forma di attenzione verso questi bambini, visto che gli aspetti socio-economici rappresentano un fattore determinante di salute. Infatti, se questi bimbi, che vivono in situazioni di disagio economico e a volte anche sociale, dovessero infettarsi, potrebbero avere più problemi nella gestione della malattia, rispetto ad altri più avvantaggiati”.

