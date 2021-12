Covid, in Umbria 500 positivi in più in una settimana. Leggero aumento dei ricoveri. Successo del Vaccine Day

13 dicembre 2021 a

a

a

In Umbria cinquecento positivi al Covid 19 in più in una sola settimana. È questo l'andamento della pandemia nel territorio regionale, in base ai dati giornalieri (lunedì 13 dicembre) resi noti dalla regione stessa. Lo scorso 6 dicembre, infatti, gli attualmente positivi erano 1.884. In una settimana, la curva è salita fino a quota 2.394. Una crescita costante, che pare essersi accentuata negli ultimi giorni. In questo quadro, si registrano alcune criticità a livello locale.

Covid, sale tasso di positività: è al 4,1%. In Italia anche 27 casi di variante Omicron

E' il caso del comune di Amelia (in provincia di Terni), di meno di 12 mila abitanti, dove al momento si registrano ben 111 positività complessive, con diversi cluster all'interno della scuola elementare. Situazione che ha spinto la sindaca Laura Pernazza a rivedere il protocollo nazionale per le scuole, imponendo la quarantena dell'intera classe alla prima positività riscontrata. Situazione che l'Usl Umbria 2 sta monitorando, soprattutto per la rapidità con cui sono cresciuti i contagi. Poco più di una settimana fa, il 5 dicembre, i positivi totali ad Amelia erano infatti soltanto 39. Purtroppo in Umbria sono in crescita, seppur in maniera lieve, anche i ricoveri. Questo l'andamento della pandemia in base ai dati giornalieri (lunedì 13 dicembre). Nelle ultime ventiquattro ore, sono stati rilevati 126 nuovi casi positivi, su un totale di quasi 4.200 test analizzati. Il tasso di positività si attesta al 3 per cento. A fronte di 75 guariti, il numero degli attualmente positivi cresce quindi ancora di 51 unità, raggiungendo, come scritto sopra, quota 2.394. Sul fronte delle ospedalizzazioni, si registrano tre pazienti in più, che portano a 55 il numero complessivo dei ricoveri. Di questi, otto sono assistiti nei reparti di terapia intensiva, uno in più rispetto al giorno precedente.

Stato di emergenza, proroga di altri tre mesi: Draghi convoca per domani il Consiglio dei ministri

Positivo il bilancio del secondo Vaccine Day di domenica 12 dicembre. Sono stati 5.166 gli umbri che hanno ricevuto la terza dose di vaccino. Numeri sostanzialmente in linea con l'andamento giornaliero delle somministrazioni, nonostante si trattasse di un giorno festivo. Il dato emerge dai numeri sulla campagna vaccinale resi noti dalla regione. Nel complesso, già il 21,38% degli umbri ha ricevuto la terza dose. 239 persone hanno invece iniziato la campagna di immunizzazione con la prima inoculazione, portando all'86,6% la percentuale degli umbri a cui è stata somministrata almeno una dose. Altre 298 persone hanno invece completato il ciclo ricevendo la seconda dose. Nel complesso, la popolazione già immunizzata è pari all'85,41%.

Parole da brividi del ministro della sanità inglese: "Ricoveri e morti in drastico aumento"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.