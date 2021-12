Umbria, controlli in quattro discoteche. A Terni denunciato giovane con green pass intestato a un'altra persona

13 dicembre 2021 a

a

a

Ottanta persone identificate e due sanzioni amministrative a causa del superamento del numero di persone che potevano accedere e mancata verifica del rispetto dell’uso delle mascherine. Questo l’esito dei controlli effettuati dal comando carabinieri per la tutela della salute (Nas) – con il supporto dell’Arma territorialmente competente – in quattro discoteche dell'Umbria, due nell’area del Trasimeno e altrettante nel comune di Terni. Nei guai poi è finito un giovane denunciato per aver esibito, in uno dei due locali del ternano, un green pass risultato invece intestato ad un altro soggetto. Sono in corso approfondimenti da parte del Nas sul passaggio del documento.

Assembramenti e niente mascherine: chiusi tre locali

L'operazione rientra in una più ampia in cui sono stati ispezionati 261 locali tra discoteche, pub e sale da ballo, controllando circa 9.000 persone e contestando 69 violazioni all’obbligo del c.d. super green pass, introdotto dal recente D.L. 26novembre 2021, n. 172., delle quali 50 a clienti trovati sprovvisti della certificazione verde rafforzata

e 19 a datori di lavoro e titolari delle attività commerciali, ritenuti responsabili di omessa verifica del

green pass. Sono state contestate nel totale ulteriori 46 violazioni per l’inosservanza delle altre misure di contenimento del rischio da Covid-19 (uso delle mascherine da parte degli utenti e dipendenti, omesse informazioni

sulle norme di comportamento, omessa verifica della temperatura corporea all’ingresso, assenza di

dispenser igienizzanti, etc.), per un totale complessivo di quasi 50 mila euro di sanzioni amministrative.

Violazioni super green pass, carabinieri chiudono discoteca in provincia di Viterbo

Gli esiti dei controlli hanno determinato anche la chiusura - in tutta Italia - di 8 locali a causa delle rilevate gravi inosservanze alla normativa anti-covid nonché per la presenza di clienti oltre il limite massimo di capienza consentito.

Barista lavora senza green pass, multata dai carabinieri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.