Dopo Foligno, Spoleto e Perugia mascherine all'aperto anche ad Assisi

Fra. Mar. 13 dicembre 2021 a

a

a

Mascherine all’aperto anche nella città del poverello. Lo ha annunciato la sindaca, Stefania Proietti con un video-annuncio su Facebook. “E’ una misura per noi, per gli altri, che permetterà di accogliere i turisti ma con un grado di sicurezza alto. Anche questa - prosegue Proietti - è na misura che se rispettata ci permetterà di vivere una nuova normalità e non andare incontro a altre chiusure, ma ancora una volta dobbiamo tenerci uniti e rispettare tutte le misure di sicurezza”. L’ordinanza è stata annunciata per questa settimana, quando dunque si conoscerà se interesserà solo la zona del centro storico o tutto il comune.

Mascherine obbligatorie all'aperto. Ordinanza in vigore fino al 31



Con l’annuncio di Stefania Proietti si va quindi allungando la lista dei Comuni in cui è stato, o verrà disposto a breve, l’obbligo della mascherina all’esterno. Come anticipato dal Corriere dell’Umbria, nel capoluogo di regione, il sindaco Andrea Romizi, ha deciso che la misura scatterà dal prossimo fine settimana, avrà validità dalle 14 alle 24 dei giorni festivi e prefestivi fino al 6 gennaio.

Obbligo di mascherine anche all'aperto, pronte le ordinanze dei sindaci di Terni e Amelia



Ad essere interessate dal divieto saranno alcune vie dell’acropoli. Ovvero corso Vannucci, via Baglioni, piazza Matteotti, piazza Italia, piazza IV Novembre, piazza Michelotti, piazza Piccinino, via del Sole, piazza Rossi Scotti, via Fani, via Calderini, via Mazzini, via delle Prome e via dei Priori. Anche il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha annunciato che in settimana varerà una misura simile a quella adottata da Perugia, ossia riguardante solo alcune zone e alcuni orari. L’obbligo di mascherine all’aperto - con specifiche non uguali per tutti i comuni in quanto a luoghi e orari - è già in vigore a Foligno, Spoleto, Bevagna, Nocera Umbra e Amelia.

Mascherine all'aperto in centro nei giorni festivi e prefestivi dal 17 dicembre

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.