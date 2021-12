Umbria, si perde nel bosco: salvato da Blinky, il super cane dei vigili del fuoco

12 dicembre 2021 a

In Umbria sono stati il cane eroe Blinky e i vigili del fuoco a rintracciare e salvare un escursionista cinquantenne che aveva perso il senso dell'orientamento all'interno di un bosco. L'uomo era in località Monteverde, vocabolo Pianelle, nel comune di Valfabbrica, in provincia di Perugia. L'allarme è scattato intorno alle 13.30. Una squadra della centrale, con una unità cinofila, è immediatamente intervenuta sul posto.

E' stato proprio il validissimo Blinky (nella foto) a rintracciare l'uomo che si era smarrito tra la vegetazione. Il cane è stato poi raggiunto dal resto della squadra e sono stati prestati i soccorsi al cinquantenne, Una disavventura a lieto fine proprio grazie a Blinky.

