Stasera in tv 12 dicembre, su Rai 1 parte la Maratona Telethon: ospiti e anticipazioni

12 dicembre 2021 a

a

a

Stasera in tv, 12 dicembre, su Rai 1 dalle 20.15, via alla Maratona Telethon per raccogliere soldi da destinare alla ricerca. Festa di Natale, una serata per Telethon, questo il titolo dello show. Oltre mezzo miliardo di euro donato alla ricerca, con il record di oltre 46 milioni solo nel 2020 in piena pandemia. Sono questi i numeri del sodalizio ultra trentennale tra Rai e Fondazione Telethon. Quest'anno nuova maratona televisiva sulle reti dell'azienda pubblica. Una settimana all'insegna della solidarietà, da oggi, domenica 12 al 19 dicembre. La ricerca dona. Dona per la ricerca, è lo slogan che accompagnerà la Maratona Telethon in televisione. L'appuntamento clou proprio stasera con la Festa di Natale.

TeleThon, maratona televisiva Rai da record: raccolti oltre 46.218.000 euro

A condurre sarà Mara Venier. Molti gli ospiti annunciati: da Ron a Federica Pellegrini, da Nino D'Angelo a Salvatore Esposito e Marco D'Amore e tanti altri ancora. "Abbiamo verificato proprio in questi anni quanto siano importanti la scienza e la ricerca - ha spiegato Mara Venier nella conferenza stampa di presentazione, riferendosi al Covid 19 - Ci metteremo tutto il cuore per fare un'edizione di Telethon che possa rimanere nella storia. Siamo tutti carichi per questo proprio perché viviamo la sofferenza della pandemia da Covid 19. Mai come in questo momento dobbiamo essere tutti uniti". Venier ha annunciato che non mancherà un ricordo di Fabio Fazio, con cui condusse la maratona di cinque anni fa.

Che tempo che fa, gli ospiti di Fabio Fazio e le anticipazioni

La corsa della solidarietà è iniziata già ieri sera, sabato 11 dicembre, a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci, con i numerosi appelli a contribuire e versare. La raccolta continuerà fino allo Speciale Telethon de I Soliti Ignoti, domenica 19 dicembre. "In questi 31 anni la nostra collaborazione" per le maratone Telethon "ha prodotto risultati straordinari. Si è rotto l'isolamento delle famiglie e il pubblico ha donato oltre mezzo miliardo di euro. I ricercatori, inoltre, hanno scoperto cure e terapie", ha ricordato la presidente Rai, Marinella Soldi, secondo cui "la settimana Rai per Telethon è la dimostrazione concreta di quanto il servizio pubblico può fare per tutto il Paese". Il ruolo della Rai è stato sottolineato anche da Luca di Montezemolo, presidente della Fondazione Telethon: "In momenti diversi dagli attuali, questa collaborazione ha contribuito a riportare la ricerca nelle case degli italiani. L'obiettivo è battere tutti i record, a partire da questa sera. Il numero di riferimento è il 45510. Telethon sarà presente anche in 3mila piazze in tutta Italia con i cuori di cioccolato, distribuiti dai volontari.

Mara Venier, come sta dopo la caduta a Domenica In: mega corno rosso contro la iella

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.