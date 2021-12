Mascherine obbligatorie anche all'aperto, pronte le ordinanze dei sindaci di Terni e Amelia

12 dicembre 2021 a

Mascherine obbligatorie anche all'aperto a Terni nei giorni festivi e prefestivi durante le feste di Natale. Il sindaco Leonardo Latini firmerà l'ordinanza lunedì 13 dicembre. Intanto l'obbligo di mascherine all'aperto è già tornato ad Amelia. Il sindaco Laura Pernazza ha firmato un'ordinanza che le prescrive fino al 19 dicembre. Amelia è il primo Comune della provincia di Terni ad adottare questo provvedimento. Si spera che entro il 19 dicembre ci sia una normalizzazione e che gli amerini possano passare il Natale in modo più sereno e rilassato, senza l'incombenza di misure ancora più restrittive. L'ordinanza è stata introdotta a causa di una veloce impennata di contagi, registrata soprattutto tra i minori. Il centro tamponi è stato interessato da una lunga fila, vista la non prevedibilità di un tale repentino peggioramento della situazione.

Scatta l'obbligo della mascherina all'aperto per evitare contagi durante le festività

La stretta varata dall'amministrazione comunale ha soprattutto lo scopo di fermare il contagio all'interno delle fasce infantili e giovanili della popolazione: sport all'aperto, momenti ricreativi, sempre all'aperto, in situazioni di comunità come la scuola o la parrocchia. I contagi registrati sono saliti in poco tempo e sfiorano i 100. I risultati dei tamponi in arrivo potrebbero aggravare ancora la situazione. Oltre alle mascherine arriva il monito a far attenzione in tutte le situazioni. Il messaggio è che non ci si rovini il Natale attraverso l'assunzione di comportamenti superficiali. Infatti dalla Regione potrebbero anche arrivare prescrizioni ulteriormente restrittive in grado di superare la semplice mascherina all'aperto. Domenica 19 dicembre sarà il banco di prova per l'ordinanza. Intanto domani si riunirà il comitato tecnico scientifico e potrebbero arrivare dalla Regione dell'Umbria nuovi provvedimenti. L'invito rivolto a tutta la popolazione è di lavorare in funzione di un risultato di questo tipo.

Mascherine all'aperto fino al 31 dicembre

Ognuno per la sua parte, ognuno grazie alla propria buona volontà. “Siamo in una situazione - dice il sindaco Laura Pernazza - in cui si trovano altre città dell'Umbria come Spoleto o Foligno. I numeri ballano da un momento all'altro, sono fluidi, e attendiamo domani per sapere come il comitato tecnico scientifico valuterà la situazione che i nuovi report offriranno. I risultati dei tamponi arrivano in continuazione. Intanto con l'ordinanza diciamo che il distanziamento precauzionale è il modo migliore per evitare che il contagio cresca”.

Mascherine all'aperto in centro nei giorni festivi e prefestivi dal 17 dicembre

