Umbria, nell'ultima settimana in 15.815 hanno rifiutato il richiamo con Moderna

Francesca Marruco 12 dicembre 2021 a

a

a

E’ un fenomeno che, a ben guardare, si sta registrando in diverse parti d’Italia. E anche in Umbria serpeggia il rifiuto del vaccino Moderna rispetto a quello Pfizer. A certificarlo sono i numeri di cancellazioni di terze dosi arrivate negli ultimi sei giorni: a 56.590 prenotazioni infatti sono seguiti 15.815 annullamenti. Un dato pari al 27,9%. Tutte queste persone, dopo aver scelto il luogo per la somministrazione, hanno ricevuto il messaggio con l’indicazione dell’informativa da portare compilata. Quando hanno visto che si trattava di Moderna hanno cancellato l’appuntamento.

Vax day per le terze dosi in Umbria: troppe richieste e vaccini finiti, in centinaia rimandati a casa



Sull’infondatezza dei timori legati al vaccino Moderna, la professoressa, Daniela Francisci, direttrice della Clinica di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia di Perugia, dichiara: “Al momento non esiste alcuna evidenza scientifica, alcuno studio o ricerca che dimostri una minore efficacia o tollerabilità del vaccino Moderna rispetto a Pfizer.I due vaccini sono estremamente simili come meccanismo di azione e come efficacia. In Italia, nel mondo e soprattutto negli Stati Uniti sono state somministrate milioni e milioni di dosi di Moderna che si è rivelato così come Pfizer un ottimo vaccino. Non ci sono neanche dati che dimostrino una maggiore incidenza di miocarditi nei soggetti più giovani. Quindi questi timori o queste esitazioni non hanno alcun fondamento scientifico”. Comunque, nonostante le resistenze e i passi indietro rispetto al vaccino Moderna, in Umbria il 20% della popolazione vaccinabile ha ricevuto la terza dose. Si tratta nello specifico di 161. 239 dosi somministrate. Le prime dosi sono invece arrivate a quota 86,59%, ovvero sono 699.552 le persone coinvolte. Sono invece 689.363 quelle che hanno avuto anche la seconda dose.

In Umbria da fine mese al via i vaccini ai 5-11enni: lunedì summit con i pediatri



Ad ogni modo, nell’ultima settimana ci sono state migliaia di prenotazioni per terza dose: il picco si è raggiunto proprio il 6 dicembre, il giorno in cui sono entrate in vigore le nuove regole sul green pass con 13.902 appuntamenti presi. Anche due giorni prima erano stati 13.937. Dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, ovvero dal 6 dicembre, sono stati invece 1.772 gli umbri che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione e hanno già ricevuto la prima dose. Sono invece 347 - come certificano i numeri di Umbria Digitale - quelli che al momento l’hanno solo prenotata. La percentuale più alta di non aderenti si registra tra i ragazzi di età compresa tra 12 e 19 anni, dove è il 22% a non aver ancora ricevuto nemmeno una dose. Si tratta di 13.905 persone su un totale di 63.253. Anche i 30-39enni hanno una percentuale di non aderenti non secondaria: sono infatti il 15,2% ovvero 13.999 su un totale di 92.142.



Record di terze dosi: oltre 6mila in un giorno. Ancora 195 nuovi positivi. Stabile il numero dei ricoveri

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.